РФС: «Нет оснований для полной изоляции российского футбола»

Вице-президент РФС Денис Соловьев не видит возможной полную изоляцию российского футбола. Оснований для этого нет.

– Вы допускаете, что возможна полная изоляция российского футбола?

– На основании чего? Фон идет. Но я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что надо иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв – тогда и будем работать.