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    РФС: «Нет оснований для полной изоляции российского футбола»

    Вице-президент РФС Денис Соловьев не видит возможной полную изоляцию российского футбола. Оснований для этого нет.

    — Вы допускаете, что возможна полная изоляция российского футбола?

    — На основании чего? Фон идет. Но я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что надо иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв — тогда и будем работать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +910

      Федорыч-НН 1 час назад

      Пора включать клубы из Крыма в Чемпионат России по футболу (да и по другим видам). Долго будем этим П. в рот смотреть?

      1
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      Рейтинг: +411

      mikatv > Федорыч-НН 56 минут назад

      Да ты нос из своей задницы вынь для начала. Тычешь пальчиками в компе или смартфоне, который придумали и производят они, на операционке, которую придумали и делают они, на сайте, который создан с помощью их программ. И все что ты можешь придумать это включить подзаборные команды из Крыма в наш подзаборный чемпионат. Достойный ответ, малыш.

      2
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      Рейтинг: +13001

      NewLife 1 час назад

      Не догадываешься, спроси у своего однофамильца в телевизоре)

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