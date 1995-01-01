РФС: «Нет оснований для полной изоляции российского футбола»

Пора включать клубы из Крыма в Чемпионат России по футболу (да и по другим видам). Долго будем этим П. в рот смотреть?
Вице-президент РФС Денис Соловьев не видит возможной полную изоляцию российского футбола. Оснований для этого нет.
— Вы допускаете, что возможна полная изоляция российского футбола?
— На основании чего? Фон идет. Но я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что надо иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв — тогда и будем работать.
- Швеция, Польша отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»
«Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона
Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»