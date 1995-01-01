РФС: «Нет оснований для полной изоляции российского футбола»

Вице-президент РФС Денис Соловьев не видит возможной полную изоляцию российского футбола. Оснований для этого нет.

— Вы допускаете, что возможна полная изоляция российского футбола?

— На основании чего? Фон идет. Но я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что надо иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв — тогда и будем работать.

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