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    Каррера: «У «Лейпцига» есть преимущество в матчах со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «Я думаю, что у «Лейпцига» есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше игр.

    «Спартак» недавно сменил тренера и играл только товарищеские матчи. Это значит всe и ничего, потому что только на поле всегда всe доказывается!», – сказал Каррера.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25503

      slavutiq70 8 часов назад

      Вот она судьба ....сыграть с тренером которого практически выгнали .....

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