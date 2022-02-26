Каррера: «У «Лейпцига» есть преимущество в матчах со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».

Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.

Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Я думаю, что у «Лейпцига» есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше игр.

«Спартак» недавно сменил тренера и играл только товарищеские матчи. Это значит всe и ничего, потому что только на поле всегда всe доказывается!», – сказал Каррера.