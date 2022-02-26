Бундеслига. «Хоффенхайм» вырвал победу над «Штутгартом» и поднялся в зону ЛЧ

«Хоффенхайм» в 24-м туре Бундеслиги победил «Штутгарт». Два гола в промежутке с 85-й по 90-ю минуту у хозяев забил Кристоф Баумгартнер.

Команда Себастьяна Хенесса поднялась в зону Лиги чемпионов. «Штутгарт», чемпион Германии 2007 года, идет в зоне вылета.

«Хоффенхайм» победил третий раз подряд. «Штутгарт» не побеждает в официальных матчах с 11 декабря.

Германия. Бундеслига. 24-й тур

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эндо, 58; 1:1 – Баумгартнер, 85; 2:1 – Баумгартнер, 90.

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