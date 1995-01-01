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    Бундеслига. «Хоффенхайм» вырвал победу над «Штутгартом» и поднялся в зону ЛЧ

    «Хоффенхайм» в 24-м туре Бундеслиги победил «Штутгарт». Два гола в промежутке с 85-й по 90-ю минуту у хозяев забил Кристоф Баумгартнер.

    Команда Себастьяна Хенесса поднялась в зону Лиги чемпионов. «Штутгарт», чемпион Германии 2007 года, идет в зоне вылета.

    «Хоффенхайм» победил третий раз подряд. «Штутгарт» не побеждает в официальных матчах с 11 декабря.

    Германия. Бундеслига. 24-й тур

    Хоффенхайм – Штутгарт – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эндо, 58; 1:1 – Баумгартнер, 85; 2:1 – Баумгартнер, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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