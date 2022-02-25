Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Семин – об отмененном голе «Зенита» в ворота «Бетиса»: «Нарушения не было или было микроскопическое»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

    «Зенит», несмотря на большой перерыв, хорошо подготовился к матчу с «Бетисом». Команда имела достаточно большое преимущество, количество моментов, чтобы забить.

    В какой-то мере не везло, в какой-то мере игрового тонуса, может, не хватило. Когда «Зенит» забивал гол, на мой взгляд, нарушения не было, или было микроскопическое.

    А так матч был интересный: полный стадион, хорошая реакция болельщиков на игру «Зенита». Жалко, что не прошли дальше, возможности для этого были.

    За все 180 минут двух матчей первые 20 минут матча в Питере команда сыграла не лучшим образом. Остальное же время «Зенит» очень хорошо провeл эти матчи», – сказал Сeмин.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответный матч в Испании завершился нулевой ничьей.

    Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

    Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

    Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 13:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11377

      playsh 7 часов назад

      Нарушение,однозначно,было.Не преднамеренное,но было.Наш игрок наступил на
      стопу защитнику,тем самым не дав ему выпрыгнуть и побороться в воздухе за мяч.
      Если бы не случился гол,никто бы и не заметил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11245

      Вомбат 12 часов назад

      Неважно это, важно другое. Зенит оказался по итогам двух матчей командой не слабее Бетиса. Проиграл Зенит из-за Семака. То, что он поставил на первую игру Кержакова, понять можно. Побоялся риска. Ракицкий-то был с лишним весом. Ставить такого игрока на ключевую позицию в важнейшей игре немыслимо. Ну да ладно. Теперь внимание вопрос: Если российские клубы могу так играть с ведущими клубами Испании и Италии (вспомним, как Спартак играл с Наполи), то почему росфубол так быстро падает в рейтинге?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12984

      NewLife 13 часов назад

      Иду, смотрю в кустах сношаются, подошла ближе - @бутся, еще ближе подошла - нет, сношаются.
      Так было или не было, Палыч? Из-за таких нарушений, которые не имеют права замечать газпромовские судьи, лазурные и становятся дутыми чемпионами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15872

      Persona_non_Grata 13 часов назад

      Да было там нарушение, хоть и не влиявшее на забитый мяч .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Давид59 13 часов назад

      Если бы не было ВАРа, игрок Бетиса не "умирал" бы после пропущенного гола. А так включил "калеку" и всё получилось.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru