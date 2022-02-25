Семин – об отмененном голе «Зенита» в ворота «Бетиса»: «Нарушения не было или было микроскопическое»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Зенит», несмотря на большой перерыв, хорошо подготовился к матчу с «Бетисом». Команда имела достаточно большое преимущество, количество моментов, чтобы забить.

В какой-то мере не везло, в какой-то мере игрового тонуса, может, не хватило. Когда «Зенит» забивал гол, на мой взгляд, нарушения не было, или было микроскопическое.

А так матч был интересный: полный стадион, хорошая реакция болельщиков на игру «Зенита». Жалко, что не прошли дальше, возможности для этого были.

За все 180 минут двух матчей первые 20 минут матча в Питере команда сыграла не лучшим образом. Остальное же время «Зенит» очень хорошо провeл эти матчи», – сказал Сeмин.