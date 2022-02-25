«Спартак» – о переносе домашних матчей ЛЕ на нейтральное поле: «Мы готовы к разным сценариям»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение УЕФА о переносе домашнего матча Лиги Европы на нейтральное поле.

«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждeм от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», – сказал Зеленов.

Сегодня «Спартак» узнает соперника по 1/8 финала ЛЕ.

Жеребьевка начнется в 14:00 мск.

Решение УЕФА принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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