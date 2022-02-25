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    «Спартак» – о переносе домашних матчей ЛЕ на нейтральное поле: «Мы готовы к разным сценариям»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение УЕФА о переносе домашнего матча Лиги Европы на нейтральное поле.

    «Ознакомились с релизом УЕФА. Ждeм от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», – сказал Зеленов.

    • Сегодня «Спартак» узнает соперника по 1/8 финала ЛЕ.
    • Жеребьевка начнется в 14:00 мск.
    • Решение УЕФА принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.02.2022 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +887

      ВасяК 11 часов назад

      Мы согласны на Белград!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12984

      NewLife 13 часов назад

      Ныть не будем, правильно !

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