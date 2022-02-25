«Чайка» попросила РФС перенести кубковый матч с «Балтикой». Клуб не сможет добраться до Калининграда (Сергей Ильев)

Матч 1/8 финала Кубка России «Балтика» – «Чайка» будет перенесен, сообщает журналист Сергей Ильев.

Клуб из Песчанокопского отправил официальное письмо, сообщив, что не сможет сыграть в Калининграде 1 марта. Сейчас общался с главным тренером Сергеем Ташуевым. Просят перенести матч.

Изначально «Чайка» планировала вылететь в западный анклав чартером из Анапы, но там закрыт аэропорт. Из Сочи же пришлось бы закладывать большой крюк, поскольку над Ростовом закрыто воздушное пространство. Кроме того, при этом значительно выросла бы стоимость полета.

По игре «Спартак» – «Кубань» ясности нет. Краснодарцы готовятся к матчу, но как будут добираться –не решено. Все в стадии проработки», – написал Ильев в телеграме.