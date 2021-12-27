Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Чайка» попросила РФС перенести кубковый матч с «Балтикой». Клуб не сможет добраться до Калининграда (Сергей Ильев)

    Матч 1/8 финала Кубка России «Балтика»«Чайка» будет перенесен, сообщает журналист Сергей Ильев.

    Клуб из Песчанокопского отправил официальное письмо, сообщив, что не сможет сыграть в Калининграде 1 марта. Сейчас общался с главным тренером Сергеем Ташуевым. Просят перенести матч.

    Изначально «Чайка» планировала вылететь в западный анклав чартером из Анапы, но там закрыт аэропорт. Из Сочи же пришлось бы закладывать большой крюк, поскольку над Ростовом закрыто воздушное пространство. Кроме того, при этом значительно выросла бы стоимость полета.

    По игре «Спартак»«Кубань» ясности нет. Краснодарцы готовятся к матчу, но как будут добираться –не решено. Все в стадии проработки», – написал Ильев в телеграме.

    • Аэропорты в нескольких городах России закрылись после начала «специальной военной операции» на Украине.
    • Матч «Балтика» – «Чайка» запланирован на 2 марта.

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 11:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru