Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» и «Зенит» победителя не выявили – ничья 0:0.

По сумме двух встреч испанцы выиграли со счетом 3:2 и вышли в следующий раунд турнира.

На 90-й минуте гол забил защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, однако его не засчитали из-за фола Александра Ерохина, который определили с помощью VAR.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Бетис (Испания) – Зенит (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Бетис»: Cилва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо (Тельо, 89), Родригес, Руйбаль, Фекир (Хоакин, 83), Каналес (Карвалью, 71), Жозе (Иглесиас, 83).

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин (Мостовой, 86), Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто (Ерохин, 84), Дзюба (Сергеев, 64), Малком.

Предупреждения: Родригес, 23 – Круговой, 43; Барриос, 55; Ерохин, 90+2.

Первый матч – 3:2.

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