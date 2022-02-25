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  • Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

25 февраля 2022, 00:54
55

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» и «Зенит» победителя не выявили – ничья 0:0.

По сумме двух встреч испанцы выиграли со счетом 3:2 и вышли в следующий раунд турнира.

На 90-й минуте гол забил защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, однако его не засчитали из-за фола Александра Ерохина, который определили с помощью VAR.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Бетис (Испания) – Зенит (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Бетис»: Cилва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо (Тельо, 89), Родригес, Руйбаль, Фекир (Хоакин, 83), Каналес (Карвалью, 71), Жозе (Иглесиас, 83).

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин (Мостовой, 86), Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто (Ерохин, 84), Дзюба (Сергеев, 64), Малком.

Предупреждения: Родригес, 23 – Круговой, 43; Барриос, 55; Ерохин, 90+2.

Первый матч – 3:2.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бетис Зенит
Комментарии (55)
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Leon_ARS
1645739708
Достойно играли. Молодцы.
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neveldomha
1645739775
Отскочил Бетис
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Spirit_78
1645739803
Вот честно - никаких претензий к команде. Обидно, досадно за фол Ерохина и отменённый гол. Хотелось бы такой характер видеть в еврокубках всегда...
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Toomans
1645739824
Скажу одно. Не стыдно. КБ удачи. Кто, если не вы?
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kan85
1645739955
Далеко не симпатизирую Зениту, но сегодня было приятно смотреть на эту команду, отдаю должное и снимаю шляпу. Бетис отскочил.
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Persona_non_Grata
1645740036
Обидно - Зенит понравился, играли хорошо, ни чем не уступая Бетису, а порой и лучше , но это футбол - не повезло (. Слабоват сегодня был Дзюба, а Ерохин - "злой гений" матча !!!
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_Marqella_
1645740556
Хороший матч, молодцы,старались,бились....
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CSKA471
1645741130
Все в порядке, первый матч надо было так играть
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вальтер79
1645741584
вылетели достойно немного грустно что не прошли дальше но радует что есть игра играли парни сегодня круто просто чутка не повезло (((((
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Plyash
1645742456
Результат плачевен,но не смертелен.Зенит играл достойно и при такой игре в дальнейшем результат обязательно придёт,играйте,ребята.Удачи.
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