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    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» и «Зенит» победителя не выявили – ничья 0:0.

    По сумме двух встреч испанцы выиграли со счетом 3:2 и вышли в следующий раунд турнира.

    На 90-й минуте гол забил защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, однако его не засчитали из-за фола Александра Ерохина, который определили с помощью VAR.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Бетис (Испания) – Зенит (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Бетис»: Cилва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо (Тельо, 89), Родригес, Руйбаль, Фекир (Хоакин, 83), Каналес (Карвалью, 71), Жозе (Иглесиас, 83).

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин (Мостовой, 86), Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто (Ерохин, 84), Дзюба (Сергеев, 64), Малком.

    Предупреждения: Родригес, 23 – Круговой, 43; Барриос, 55; Ерохин, 90+2.

    Первый матч – 3:2.

    Календарь Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии47
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      Рейтинг: +1981

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Непруха конечно , два гола забить и вылететь, играли бы так всегда

      1
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      Рейтинг: +11361

      playsh 2 часа назад

      Результат плачевен,но не смертелен.Зенит играл достойно и при такой игре в дальнейшем результат обязательно придёт,играйте,ребята.Удачи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +894

      вальтер79 2 часа назад

      вылетели достойно немного грустно что не прошли дальше но радует что есть игра играли парни сегодня круто просто чутка не повезло (((((

      4
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      ...
      Рейтинг: +59332

      portero > вальтер79 2 часа назад

      Не идиально играли, много ошибок, но они были не критичными....
      Хочется результата, а его сегодня не получилось...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 2 часа назад

      Юрик не впечатлил совсем...
      Клаудиньо сильно сбавил...
      Ну и главная беда Зенита Семак, что-то он делает всё не твк...
      Хотя сегодня чуток не повезло, Одоевскому правдо везло Круговой и штанга ему точно помогали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2137

      CSKA471 2 часа назад

      Все в порядке, первый матч надо было так играть

      5
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      Рейтинг: +354

      Zenit40k 3 часа назад

      Просто красавцы ,мы входим в эру ,когда Зенит встал на один уровень с ПСЖ , Ман Сити, Ювентусом.Зенит это гранд мирового футбола,на которого равняются другие клубы !

      2
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Zenit40k 2 часа назад

      Сыграли пару матчей хорошо и всё - "гранд мирового футбола,на которого равняются другие клубы". Умора )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11361

      playsh > Zenit40k 1 час назад

      Хвальбишка,не сглазишь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -71

      Трахторболат > Zenit40k 1 час назад

      Ухахаха. Бомжарня только позорит российский футбол на европейской арене.

      0
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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ 3 часа назад

      Хороший матч, молодцы,старались,бились....

      4
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      Рейтинг: +1171

      Сергей Каспийский 3 часа назад

      Низкий поклон игрокам ЗЕНИТА!!! Ничья в Испании с 3-й командой Примеры - ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО!!!
      P.S. Плохо сыграл Сутормин, Дзюба немного был медленнее чем в 1-й игре.

      5
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      Рейтинг: +59332

      portero > Сергей Каспийский 2 часа назад

      Действительно Леха50 деревяшку играл...

      1
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      Рейтинг: +4861

      TOMSON 3 часа назад

      Ну если на холодную, то у них 2 штанги у нас две отмены. Вот она и ничья. Ну нельзя дома голы привозить в ЕК. Наказывается это.

      4
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      Рейтинг: +910

      Artemka444 3 часа назад

      Вар позорит футбол.
      Вон Карабах забил рукой, и гол засчитали,но если тренер Карабаха не сказал бы никто бы не узнал

      2
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