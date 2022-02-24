Линекер: «Возможный перенос финала ЛЧ из России – правильное решение»

немного печально становится когда великие в прошлом игроки начинаю играть в политиканство...очень криво и некрасиво получается
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на информацию о скором переносе российского финала Лиги чемпионов. Британец поддерживает идею.
«УЕФА намерен перенести финал Лиги чемпионов из России. Правильное решение», – написал Линекер.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
- «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
- Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.
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