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    Линекер: «Возможный перенос финала ЛЧ из России – правильное решение»

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на информацию о скором переносе российского финала Лиги чемпионов. Британец поддерживает идею.

    «УЕФА намерен перенести финал Лиги чемпионов из России. Правильное решение», – написал Линекер.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
    • «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
    • Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.

    Медведев: «Разговоры о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – спекуляции»

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    24.02.2022 17:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4997

      Каратель 9 часов назад

      немного печально становится когда великие в прошлом игроки начинаю играть в политиканство...очень криво и некрасиво получается

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Так еще не факт что в Англию перенесут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 9 часов назад

      Вякай дальше, невъездным в Рашку будешь.

      2
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