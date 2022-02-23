Семак: «Зенит» готов справиться с давлением стадиона «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бетиса». По его мнению, у россиян остаются шансы на проход дальше.

«Перед матчем с «Бетисом» команда чувствует себя нормально, немного поработали при хорошей погоде на хороших полях. Команда готова справиться с давлением стадиона в Севилье, очень много матчей выездных проходят в похожей атмосфере, большинство ребят к этому уже привыкли. Всем приятно играть в таких условиях, это футбол, это атмосфера.

Думаю, что моменты у нас будут, команда играет достаточно результативно. Нам очень важно завтра хорошо сыграть в обороне. К большому сожалению, именно наша игра в обороне помешала добиться хорошего результата в первой игре. Но ничего не потеряно, постараемся завтра победить», – сказал Семак.

«Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.

Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.

Начало – в 23:00 по Москве.

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