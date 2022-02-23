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  • Семак: «Зенит» готов справиться с давлением стадиона «Бетиса»

Семак: «Зенит» готов справиться с давлением стадиона «Бетиса»

23 февраля 2022, 23:15
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бетиса». По его мнению, у россиян остаются шансы на проход дальше.

«Перед матчем с «Бетисом» команда чувствует себя нормально, немного поработали при хорошей погоде на хороших полях. Команда готова справиться с давлением стадиона в Севилье, очень много матчей выездных проходят в похожей атмосфере, большинство ребят к этому уже привыкли. Всем приятно играть в таких условиях, это футбол, это атмосфера.

Думаю, что моменты у нас будут, команда играет достаточно результативно. Нам очень важно завтра хорошо сыграть в обороне. К большому сожалению, именно наша игра в обороне помешала добиться хорошего результата в первой игре. Но ничего не потеряно, постараемся завтра победить», – сказал Семак.

  • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
  • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
  • Начало – в 23:00 по Москве.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис Семак Сергей
Комментарии (7)
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inzek
1645655405
удачи зиниту, но смотреть и болеть не буду! тупо ради очков в рейтинге
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Давид59
1645679849
Шансов немного. Надо сыграть достойно. Пожелаю удачи!
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paracetamol
1645680501
Спаниелей нужно выносить, надеюсь, у Семака хватит ума настроить команду и играть в атаку, или пусть идет нахр!
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portero
1645685675
Сережа думаю даже мизерного шанса нет с тобой...
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Hektor 84
1645707109
Ну ну! В предыдущих 16 гостевых матчах при тебе бзянит куево справлялся. А тут вдруг прорвет))))
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