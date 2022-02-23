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    Семак: «Зенит» готов справиться с давлением стадиона «Бетиса»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бетиса». По его мнению, у россиян остаются шансы на проход дальше.

    «Перед матчем с «Бетисом» команда чувствует себя нормально, немного поработали при хорошей погоде на хороших полях. Команда готова справиться с давлением стадиона в Севилье, очень много матчей выездных проходят в похожей атмосфере, большинство ребят к этому уже привыкли. Всем приятно играть в таких условиях, это футбол, это атмосфера.

    Думаю, что моменты у нас будут, команда играет достаточно результативно. Нам очень важно завтра хорошо сыграть в обороне. К большому сожалению, именно наша игра в обороне помешала добиться хорошего результата в первой игре. Но ничего не потеряно, постараемся завтра победить», – сказал Семак.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 по Москве.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    23.02.2022 23:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Ну ну! В предыдущих 16 гостевых матчах при тебе бзянит куево справлялся. А тут вдруг прорвет))))

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      Рейтинг: +3347

      Klaido 15 часов назад

      если снова выстроишь игру в 7-8 защитников - шанса нет.
      шанс один - не "ссать" и смело играть - по сути, уже терять то и нечего. а потому, смелый футбол и высокий прессинг - тогда норм, но вот рукоблуда лучше убрать - дисбаланс вносит. лучше довериться тем же новичкам

      1
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      Рейтинг: +59332

      portero 18 часов назад

      Сережа думаю даже мизерного шанса нет с тобой...

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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 19 часов назад

      Спаниелей нужно выносить, надеюсь, у Семака хватит ума настроить команду и играть в атаку, или пусть идет нахр!

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      Рейтинг: +5469

      Давид59 19 часов назад

      Шансов немного. Надо сыграть достойно. Пожелаю удачи!

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      Рейтинг: +769

      inzek 24 февраля, 01:30

      удачи зиниту, но смотреть и болеть не буду! тупо ради очков в рейтинге

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      Рейтинг: +6651

      vladik12 > inzek 24 февраля, 01:43

      А че б не посмотреть?

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      Рейтинг: +15628

      paracetamol > inzek 19 часов назад

      Переживем как-нибудь.

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