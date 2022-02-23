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    Сенников: «Зенит» может обыгрывать «Бетис», ничего такого в испанцах нет»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он верит в россиян.

    «У «Зенита» есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу — да, по свежести — нет, это было видно по первой игре.

    На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде. Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Мануэля Пеллегрини много пропускает. «Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, «Бетису» в ответном матче будет трудно», – сказал Сенников.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 по Москве.

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    Источник: Metaratings

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    23.02.2022 20:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Совсем ничего в них нет. Бзянит просто фору дал в питере!

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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 23 февраля, 21:53

      Так а кто говорит что Бетис это супер клуб. команда10 места чемпионата Испании. но бомжатник так их раздул что этот клуб настоящий РЕАЛ. а если посмотреть ну наш Арсенал. ну Арсенал обыгрывал бомжатник и Бетис их поимеет

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      Рейтинг: +5920

      Ганнибал Лектор 23 февраля, 21:53

      Удачи Зениту!

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      Рейтинг: +3705

      Питерский князь 23 февраля, 20:59

      А я и не увидел стльный Бетис.
      Я увидел крутые запоры Кержакова и Ракицкого.

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