Сенников: «Зенит» может обыгрывать «Бетис», ничего такого в испанцах нет»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он верит в россиян.

«У «Зенита» есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу — да, по свежести — нет, это было видно по первой игре.

На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде. Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Мануэля Пеллегрини много пропускает. «Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, «Бетису» в ответном матче будет трудно», – сказал Сенников.