Шац: «Никак не верю, что «Зенит» пройдет «Бетис»

Телеведущий, шоумен Михаил Шац поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он не верит в клуб, за который болеет.

«Шансы оцениваю очень низко, я никак не верю, что питерцы пройдут дальше и спокойно к этому отношусь. На мой взгляд, для них это не самая главная задача в нынешних условиях. Команда сыроватая, не все футболисты ещe в форме, как спарринг матч будет прекрасный. В первой игре моментами играли неплохо, но в целом, конечно, не понравилось, как играют.

Я не верю в победу, но, если футболисты меня удивят, буду только рад», – сказал Шац.