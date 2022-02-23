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    Шац: «Никак не верю, что «Зенит» пройдет «Бетис»

    Телеведущий, шоумен Михаил Шац поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он не верит в клуб, за который болеет.

    «Шансы оцениваю очень низко, я никак не верю, что питерцы пройдут дальше и спокойно к этому отношусь. На мой взгляд, для них это не самая главная задача в нынешних условиях. Команда сыроватая, не все футболисты ещe в форме, как спарринг матч будет прекрасный. В первой игре моментами играли неплохо, но в целом, конечно, не понравилось, как играют.

    Я не верю в победу, но, если футболисты меня удивят, буду только рад», – сказал Шац.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 по Москве.

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    Источник: Metaratings

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    23.02.2022 20:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Хто

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      А это это?

      0
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      Рейтинг: +59332

      portero 18 часов назад

      да никто не верит, есть те кто надеются на чудо, но его не даст совершить Семак...

      0
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 18 часов назад

      Кто такой Шац? Шоумен, мля, либерасня!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6830

      Томик 22 часа назад

      Пришлось на это пойти... Шац, что совсем уже никуда не берут за деньги - никто не помнит? Приходится восстанавливать коллективную память такими способами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Кронштадт65 23 февраля, 22:32

      Верить надо обязательно!!!!!!!!!!!!!! и поддерживать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3630

      raritet 23 февраля, 21:34

      У меня есть знакомый, вроде Шаца. Он всегда букмекерам заносит против Зенита, хотя как бы он " болеет ' за команду. Его Логика: Конечно, хорошо выиграть деньжат, ну а если ставка не сыграет. то как бы приятно что Зенит не проиграл. Вот такие ныне болелы...

      3
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      Рейтинг: +59332

      portero > raritet 18 часов назад

      болеть то он всё равно будет за свою команду, это как компенсация за испорченное настроение..

      0
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      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева 23 февраля, 20:38

      Не кто не верит!

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      Рейтинг: +15628

      paracetamol > Сделаны из Дерева 18 часов назад

      Три слова написал, а уже ошибка. Второгодник, наверно, школота бесполезная.

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      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева > paracetamol 16 часов назад

      Лечись дальше не затягивай с этим)))

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