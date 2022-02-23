Шац: «Никак не верю, что «Зенит» пройдет «Бетис»

Телеведущий, шоумен Михаил Шац поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он не верит в клуб, за который болеет.

«Шансы оцениваю очень низко, я никак не верю, что питерцы пройдут дальше и спокойно к этому отношусь. На мой взгляд, для них это не самая главная задача в нынешних условиях. Команда сыроватая, не все футболисты ещe в форме, как спарринг матч будет прекрасный. В первой игре моментами играли неплохо, но в целом, конечно, не понравилось, как играют.

Я не верю в победу, но, если футболисты меня удивят, буду только рад», – сказал Шац.

«Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.

Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.

Начало – в 23:00 по Москве.

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