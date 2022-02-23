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Шац: «Никак не верю, что «Зенит» пройдет «Бетис»

23 февраля 2022, 20:25
9

Телеведущий, шоумен Михаил Шац поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Он не верит в клуб, за который болеет.

«Шансы оцениваю очень низко, я никак не верю, что питерцы пройдут дальше и спокойно к этому отношусь. На мой взгляд, для них это не самая главная задача в нынешних условиях. Команда сыроватая, не все футболисты ещe в форме, как спарринг матч будет прекрасный. В первой игре моментами играли неплохо, но в целом, конечно, не понравилось, как играют.

Я не верю в победу, но, если футболисты меня удивят, буду только рад», – сказал Шац.

  • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
  • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
  • Начало – в 23:00 по Москве.

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Источник: Metaratings
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1645641297
У меня есть знакомый, вроде Шаца. Он всегда букмекерам заносит против Зенита, хотя как бы он " болеет ' за команду. Его Логика: Конечно, хорошо выиграть деньжат, ну а если ставка не сыграет. то как бы приятно что Зенит не проиграл. Вот такие ныне болелы...
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Кронштадт65
1645644778
Верить надо обязательно!!!!!!!!!!!!!! и поддерживать.
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Томик
1645671552
Пришлось на это пойти... Шац, что совсем уже никуда не берут за деньги - никто не помнит? Приходится восстанавливать коллективную память такими способами.
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paracetamol
1645682729
Кто такой Шац? Шоумен, мля, либерасня!
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portero
1645685504
да никто не верит, есть те кто надеются на чудо, но его не даст совершить Семак...
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Hektor 84
1645706685
А это это?
Ответить
Hektor 84
1645706694
Хто
Ответить
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