Тухель: «После гола «Лиллю» «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0). Ему не понравились действия команды после первого мяча.

«Лилль» силен. «Челси» проделал сплоченную и напряженную командную работу. Мы заслужили победу.

В перерыве мы изменили схему. После первого гола «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону. Потом забили очень хороший второй гол и могли победить со счетом 3:0», – считает Тухель.

Ответная игра состоится 16 марта.

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.

Финал этого сезона состоится в Санкт-Петербурге.

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