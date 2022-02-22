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    Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А. Он сказал судье: «Тебя прислал «Ювентус»

    Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицировали на два матча Серии А по итогам игры с «Вероной» (2:2).

    Португальца отстранили на две игры и оштрафовали на 20 тысяч евро за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».

    • Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».
    • Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.
    • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
    • Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

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    Источник: Football Italia

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    22.02.2022 20:25
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