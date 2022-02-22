Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А. Он сказал судье: «Тебя прислал «Ювентус»

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицировали на два матча Серии А по итогам игры с «Вероной» (2:2).

Португальца отстранили на две игры и оштрафовали на 20 тысяч евро за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».