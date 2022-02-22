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    Радимов: «Зенит» показал, что может играть с «Бетисом». Можно надеяться на положительный результат»

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий перед ответным матчем петербургской команды с «Бетисом» в Лиге Европы.

    «Зенит» показал, что он вполне может играть с «Бетисом» на протяжении многого времени. Не скажу, что там колоссальная разница в мастерстве или еще в чем-то. Если «Зенит» избежит ошибок, которые допускал в первом матче, то надеяться на положительный результат возможно.

    Другое дело, что сейчас фаворит встречи – «Бетис». Он ведет в счете один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в пользу «Бетиса». Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили. Нужно делать все возможное, чтобы победить. Тем более еврокубки выигрываются, когда все трудно.

    Не будет всегда складываться легко. Шансы есть, но фаворит – «Бетис», – сказал Радимов.

    • Матч «Бетис» – «Зенит» пройдет 24 февраля в Испании.
    • В первой игре петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

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    Источник: RT

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    22.02.2022 17:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:04

      Иди проспись буланов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 23 февраля 2022, 20:09

      Хочу, чтобы сыграли достойно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 23 февраля 2022, 00:26

      Публичный человек, а фразы выстраивает хуже бомжа из подворотни. По поводу самого матча, болеть естественно буду, но шансов практически нет. Ничего Зенит не показал, дома пропускать два мяча, фактически, в дебюте встречи от команды у которой не все лидеры на поле, ну такое. Дальше все было скорее вопреки, за счёт того, что Бетис вкатил, посмотрели интересный футбол,благодаря бразильцам и самоотдаче Дзюбы, кто бы что не говорил. А так бы смотрели на унылые потуги, очередной "смелой" тактики Семака. В Испании будет совсем другая игра, хоть с гостевыми голами, хоть без.

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 февраля 2022, 22:27

      Позорище))

      1
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      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 19:46

      Владик забухай лучше с Вовой Быстрым, у вас это классно получается!!!

      3
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 22 февраля 2022, 19:15

      Бетис дома порвет и все тут

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2022, 18:23

      Имбецил, 4-0 будет в Севильи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Сильвербой 23 февраля 2022, 20:11

      А если не будет - Вы лично потом здесь признаете свою ошибку, хорошо?

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 22 февраля 2022, 18:09

      Клоун, Бетис выставит основу в Испании и все))

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