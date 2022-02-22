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  • Радимов: «Зенит» показал, что может играть с «Бетисом». Можно надеяться на положительный результат»

Радимов: «Зенит» показал, что может играть с «Бетисом». Можно надеяться на положительный результат»

22 февраля 2022, 17:22
10

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий перед ответным матчем петербургской команды с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Зенит» показал, что он вполне может играть с «Бетисом» на протяжении многого времени. Не скажу, что там колоссальная разница в мастерстве или еще в чем-то. Если «Зенит» избежит ошибок, которые допускал в первом матче, то надеяться на положительный результат возможно.

Другое дело, что сейчас фаворит встречи – «Бетис». Он ведет в счете один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в пользу «Бетиса». Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили. Нужно делать все возможное, чтобы победить. Тем более еврокубки выигрываются, когда все трудно.

Не будет всегда складываться легко. Шансы есть, но фаворит – «Бетис», – сказал Радимов.

  • Матч «Бетис» – «Зенит» пройдет 24 февраля в Испании.
  • В первой игре петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

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Источник: RT
Лига Европы Бетис Зенит Радимов Владислав
Комментарии (10)
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zarsm
1645542582
Клоун, Бетис выставит основу в Испании и все))
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Сильвербой
1645543416
Имбецил, 4-0 будет в Севильи!
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andrej-lucevich
1645546521
Бетис дома порвет и все тут
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portero
1645548367
Владик забухай лучше с Вовой Быстрым, у вас это классно получается!!!
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Axe111
1645558031
Позорище))
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Валерий2705
1645565209
Публичный человек, а фразы выстраивает хуже бомжа из подворотни. По поводу самого матча, болеть естественно буду, но шансов практически нет. Ничего Зенит не показал, дома пропускать два мяча, фактически, в дебюте встречи от команды у которой не все лидеры на поле, ну такое. Дальше все было скорее вопреки, за счёт того, что Бетис вкатил, посмотрели интересный футбол,благодаря бразильцам и самоотдаче Дзюбы, кто бы что не говорил. А так бы смотрели на унылые потуги, очередной "смелой" тактики Семака. В Испании будет совсем другая игра, хоть с гостевыми голами, хоть без.
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житель СПб
1645636152
Хочу, чтобы сыграли достойно!
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Hektor 84
1645693498
Иди проспись буланов
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