Радимов: «Зенит» показал, что может играть с «Бетисом». Можно надеяться на положительный результат»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий перед ответным матчем петербургской команды с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Зенит» показал, что он вполне может играть с «Бетисом» на протяжении многого времени. Не скажу, что там колоссальная разница в мастерстве или еще в чем-то. Если «Зенит» избежит ошибок, которые допускал в первом матче, то надеяться на положительный результат возможно.

Другое дело, что сейчас фаворит встречи – «Бетис». Он ведет в счете один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в пользу «Бетиса». Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили. Нужно делать все возможное, чтобы победить. Тем более еврокубки выигрываются, когда все трудно.

Не будет всегда складываться легко. Шансы есть, но фаворит – «Бетис», – сказал Радимов.