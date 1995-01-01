Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Карраскаль: «Друзья сказали мне, чтобы я ехал в Россию, так как здесь все отлично»

    Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как принимал решение перейти в московский клуб.

    – Ты с кем-то советовался перед переходом в Россию? Что уже знаешь о нас?

    – Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России.

    Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей.

    – Ты первый колумбиец в составе ЦСКА, желаем удачи!

    – Большое спасибо. Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать все, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.

    • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.
    • У клуба РПЛ будет право выкупа.
    • Полузащитник перешел из «Ривер Плейта».

    ЦСКА пытался подписать Эль-Ненни из «Арсенала» («СЭ»)

    ЦСКА согласовал аренду Гбамена (Иван Карпов)

    Карраскаль: «Я очень доволен переходом в ЦСКА»

    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru