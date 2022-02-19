Карраскаль: «Друзья сказали мне, чтобы я ехал в Россию, так как здесь все отлично»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как принимал решение перейти в московский клуб.
– Ты с кем-то советовался перед переходом в Россию? Что уже знаешь о нас?
– Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России.
Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей.
– Ты первый колумбиец в составе ЦСКА, желаем удачи!
– Большое спасибо. Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать все, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.
- ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.
- У клуба РПЛ будет право выкупа.
- Полузащитник перешел из «Ривер Плейта».
Источник: сайт ЦСКА