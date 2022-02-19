Карраскаль: «Друзья сказали мне, чтобы я ехал в Россию, так как здесь все отлично»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как принимал решение перейти в московский клуб.

– Ты с кем-то советовался перед переходом в Россию? Что уже знаешь о нас?

– Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России.

Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей.

– Ты первый колумбиец в составе ЦСКА, желаем удачи!

– Большое спасибо. Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать все, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.