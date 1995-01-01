«Спартак» внес Максимчука в заявку на сезон РПЛ

Я так и не понял, почему у Сатурна покупают игрока за 23 тысячи евро, а у Оренбурга за 50 тысяч рублей
Новичок «Спартака» Артур Максимчук заявлен за команду.
20-летнего футболиста зарегистрировали сегодня, 18 февраля.
Теперь нападающий сможет играть за «Спартак» в РПЛ.
- Московский клуб купил Максимчука у «Сатурна».
- Сумма трансфера – 23 тысячи евро.
- Форвард заключил со «Спартаком» контракт до 2025 года.
«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой
«Спартак» прервал переговоры с «Ахматом» по Гапонову («Матч ТВ»)
Каррера: «Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы»