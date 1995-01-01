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    «Спартак» внес Максимчука в заявку на сезон РПЛ

    Новичок «Спартака» Артур Максимчук заявлен за команду.

    20-летнего футболиста зарегистрировали сегодня, 18 февраля.

    Теперь нападающий сможет играть за «Спартак» в РПЛ.

    • Московский клуб купил Максимчука у «Сатурна».
    • Сумма трансфера – 23 тысячи евро.
    • Форвард заключил со «Спартаком» контракт до 2025 года.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23393

      bset 37 минут назад

      Я так и не понял, почему у Сатурна покупают игрока за 23 тысячи евро, а у Оренбурга за 50 тысяч рублей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +737

      alefreddy 1 час назад

      хорошая новость может вырасти в приличного игрока

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21020

      JTherry > alefreddy 16 минут назад

      поиграет - увидим, чего стоит Максимчук...

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