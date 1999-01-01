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    Уткин – о «Зените»: «Пропускать три мяча за тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

    «Благодаря отмене правила гостевого гола, поражение в один мяч – это поражение в один мяч, и не более того. То есть любая победа на выезде уже как минимум сравнивает счeт и восстанавливает равновесие.

    Кроме того, «Зенит» очень приятное впечатление произвeл по движению. Он выдержал темп до конца игры.

    Многие называют замены Сергея Семака сумбурными. От части, с этим можно согласиться. Но мне представляется, что в первой игре после зимней паузы без сумбура сложно обойтись. Никто до конца не понимает, кто и на что способен.

    «Зенит» не проиграл по движению «Бетису», который находится на пике сезона, хотя и без нескольких ведущих игроков. И даже имел возможности в конце вырвать ничью.

    Но с другой стороны, пропускать три мяча дома за один тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично. Тем более, большинство мячей были пропущены «Зенитом» после собственных ошибок.

    «Зенит» проиграл и ошибался в матче с командой, против которой только собранность и могла привести к победе», – сказал Уткин.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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