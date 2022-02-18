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  • Уткин – о «Зените»: «Пропускать три мяча за тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично»

Уткин – о «Зените»: «Пропускать три мяча за тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично»

18 февраля 2022, 15:59
2

Журналист Василий Уткин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Благодаря отмене правила гостевого гола, поражение в один мяч – это поражение в один мяч, и не более того. То есть любая победа на выезде уже как минимум сравнивает счeт и восстанавливает равновесие.

Кроме того, «Зенит» очень приятное впечатление произвeл по движению. Он выдержал темп до конца игры.

Многие называют замены Сергея Семака сумбурными. От части, с этим можно согласиться. Но мне представляется, что в первой игре после зимней паузы без сумбура сложно обойтись. Никто до конца не понимает, кто и на что способен.

«Зенит» не проиграл по движению «Бетису», который находится на пике сезона, хотя и без нескольких ведущих игроков. И даже имел возможности в конце вырвать ничью.

Но с другой стороны, пропускать три мяча дома за один тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично. Тем более, большинство мячей были пропущены «Зенитом» после собственных ошибок.

«Зенит» проиграл и ошибался в матче с командой, против которой только собранность и могла привести к победе», – сказал Уткин.

  • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
  • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Лига Европы Зенит Бетис Уткин Василий
Комментарии (2)
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alex1951
1645194793
Неприлично,Вась, соль на рану сыпать...... Им и так достается со всех щелей, а тут ты и так изощреннно......)))
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paracetamol
1645196104
А крякать со стороны - вообще безобразие!
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