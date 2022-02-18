Черданцев – о поражении «Зенита» от «Бетиса»: «Что вы хотите от футбола, где сборная на 35-м месте, а лига – 10-я в Европе?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Испании.

«К такому результату можно относиться по-разному. Либо наброситься с очередной порцией критики, либо выбрать иное направление – с объяснениями, почему команда из чемпионата России (который 10-й в рейтинге УЕФА на данный момент) проиграла третьей команде Испании.

Тут стакан наполовину либо полон, либо пуст. Вне зависимости от того, какой вектор выбрать, можно спокойно накидать аргументов за обе позиции.

Конечно, первую четверть матча «Зенит» откровенно провалил, необъяснимо плохо защищался и вошел в игру только после счета 0:2.

Можно много говорить про весенние матчи, отсутствие практики, но «Зенит» не в первый раз начинает в феврале, раньше были и удачные игры. Это точно не тот аргумент, который стоит рассматривать.

Не люблю анализировать тактику, я не тренер и это не входит в мою сферу деятельности, но могу сослаться на мнение экспертов в студии «Матч Премьер» Владислава Радимова и Владимира Быстрова. Нам так и осталась непонятной идея Семака: начинать матч с двумя центральными защитниками, а после 0:2 переходить на три.

Да, во втором тайме сыграли «на ноль», но и «Бетис» уже не атаковал. Он стал действовать строго, выбегая вперед двумя-тремя игроками. Поэтому неправильно сравнивать оба тайма в плане игры в обороне.

Состояние потенциальных сборников печалит. Могу представить, в каком настроении после матча находился Николай Писарев, с которым мы вместе ехали в поезде в Санкт-Петербург.

Радимов в эфире довольно прямо высказался – про Кругового, Мостового, Чистякова. Хотя работал с ними в «Зените-2». Сегодня был соперник, на фоне которого можно оценить свой уровень. То, что мы увидели, прямо скажем, разочаровало.

Из положительного: здорово, что «Зенит» вернулся в игру, потому что после 0:2 можно было вообще расклеиться. А так забили два, могли еще, будь чуть поточнее. Вышли два новых футболиста – Алберто и Сергеев, даже голевой момент создали. Все-таки это их первые минуты в команде.

Для Сергеева это вообще прыжок в космос — из ФНЛ вышел в Лигу Европы, сыграл против третьей команды Испании. Год назад ему такое даже во сне не могло присниться.

По поводу Дзюбы и его [истекающего] контракта не хочется говорить. Мы не знаем условий, не находимся внутри команды, обсуждения. Что касается игры, то тут просто факты: он забил один, мог второй. Что бы об Артеме не говорили, он забивает голы. Какие к нему могут быть вопросы?

Уверен, «Зенит» еще будет набирать форму, прибавлять, но если мы говорим о перспективах выхода в 1/8 финала, то шансы исключительно из теоретической области.

В ответной игре состав «Бетиса», вероятно, будет еще ближе к основному, свое поле. «Зенит» на выезде в Европе, как правило, играет неудачно. Поэтому перспективы прохода дальше я бы серьезно не рассматривал.

Такой расклад не бьет по российскому футболу, нам просто нужно честно его оценивать. Ведь все познается в сравнении. Сейчас идет Олимпиада, Россия всегда была и остается лидером в зимних видах спорта.

Но разве мы видим какое-то, подчеркну, существенное преимущество на этих Играх у нас? Именно существенное. Не то, что мы сражаемся на равных, где-то побеждаем, где-то есть медали.

Так давайте к футболу относиться объективно. Если на данный момент выступление России на Олимпиаде расценивается, я так понимаю, как успешное, общая тональность такая, то что вы хотите от футбола, где наша сборная на 35-м месте в рейтинге ФИФА, а наша лига — 10-я в Европе?

Нужно притормозить со своими ожиданиями от наших футболистов, клубов и сборной. Так будет честнее«, – сказал Черданцев.