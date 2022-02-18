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  • Черданцев – о поражении «Зенита» от «Бетиса»: «Что вы хотите от футбола, где сборная на 35-м месте, а лига – 10-я в Европе?»

Черданцев – о поражении «Зенита» от «Бетиса»: «Что вы хотите от футбола, где сборная на 35-м месте, а лига – 10-я в Европе?»

18 февраля 2022, 13:46
27

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

  • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
  • Ответная встреча состоится 24 февраля в Испании.

«К такому результату можно относиться по-разному. Либо наброситься с очередной порцией критики, либо выбрать иное направление – с объяснениями, почему команда из чемпионата России (который 10-й в рейтинге УЕФА на данный момент) проиграла третьей команде Испании.

Тут стакан наполовину либо полон, либо пуст. Вне зависимости от того, какой вектор выбрать, можно спокойно накидать аргументов за обе позиции.

Конечно, первую четверть матча «Зенит» откровенно провалил, необъяснимо плохо защищался и вошел в игру только после счета 0:2.

Можно много говорить про весенние матчи, отсутствие практики, но «Зенит» не в первый раз начинает в феврале, раньше были и удачные игры. Это точно не тот аргумент, который стоит рассматривать.

Не люблю анализировать тактику, я не тренер и это не входит в мою сферу деятельности, но могу сослаться на мнение экспертов в студии «Матч Премьер» Владислава Радимова и Владимира Быстрова. Нам так и осталась непонятной идея Семака: начинать матч с двумя центральными защитниками, а после 0:2 переходить на три.

Да, во втором тайме сыграли «на ноль», но и «Бетис» уже не атаковал. Он стал действовать строго, выбегая вперед двумя-тремя игроками. Поэтому неправильно сравнивать оба тайма в плане игры в обороне.

Состояние потенциальных сборников печалит. Могу представить, в каком настроении после матча находился Николай Писарев, с которым мы вместе ехали в поезде в Санкт-Петербург.

Радимов в эфире довольно прямо высказался – про Кругового, Мостового, Чистякова. Хотя работал с ними в «Зените-2». Сегодня был соперник, на фоне которого можно оценить свой уровень. То, что мы увидели, прямо скажем, разочаровало.

Из положительного: здорово, что «Зенит» вернулся в игру, потому что после 0:2 можно было вообще расклеиться. А так забили два, могли еще, будь чуть поточнее. Вышли два новых футболиста – Алберто и Сергеев, даже голевой момент создали. Все-таки это их первые минуты в команде.

Для Сергеева это вообще прыжок в космос — из ФНЛ вышел в Лигу Европы, сыграл против третьей команды Испании. Год назад ему такое даже во сне не могло присниться.

По поводу Дзюбы и его [истекающего] контракта не хочется говорить. Мы не знаем условий, не находимся внутри команды, обсуждения. Что касается игры, то тут просто факты: он забил один, мог второй. Что бы об Артеме не говорили, он забивает голы. Какие к нему могут быть вопросы?

Уверен, «Зенит» еще будет набирать форму, прибавлять, но если мы говорим о перспективах выхода в 1/8 финала, то шансы исключительно из теоретической области.

В ответной игре состав «Бетиса», вероятно, будет еще ближе к основному, свое поле. «Зенит» на выезде в Европе, как правило, играет неудачно. Поэтому перспективы прохода дальше я бы серьезно не рассматривал.

Такой расклад не бьет по российскому футболу, нам просто нужно честно его оценивать. Ведь все познается в сравнении. Сейчас идет Олимпиада, Россия всегда была и остается лидером в зимних видах спорта.

Но разве мы видим какое-то, подчеркну, существенное преимущество на этих Играх у нас? Именно существенное. Не то, что мы сражаемся на равных, где-то побеждаем, где-то есть медали.

Так давайте к футболу относиться объективно. Если на данный момент выступление России на Олимпиаде расценивается, я так понимаю, как успешное, общая тональность такая, то что вы хотите от футбола, где наша сборная на 35-м месте в рейтинге ФИФА, а наша лига — 10-я в Европе?

Нужно притормозить со своими ожиданиями от наших футболистов, клубов и сборной. Так будет честнее«, – сказал Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис
Комментарии (27)
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almanev
1645182238
Сборная на 35ом, лига на 10ом, а газового бабла потрачено немерено
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NewLife
1645184159
Что вы хотите от Чердака, ангажированность которого заставляет его списывать просер синита на весь наш футбол ? Можно подумать, что все наши команды, также как и Газпром, тратят направо и налево деньги пенсионеров и используют прикормленный судейский корпус. Сборная на 35 месте ! А почему в этом случае ей подыскали тренера-самодура-лузера вслед за тренером-индюком ? Кто гробит наш футбол, а патриотичный ты наш РФС ? Весь ваш патриотизм и цепляние за лимит приводит к тому, что у чемпиона страны на отвественную игру вынуждены ставить паспортистов, уровень которых не соотвествует уровню матча.
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JTherry
1645184695
"Нужно притормозить со своими ожиданиями от наших футболистов, клубов и сборной..." ...если все измерять рейтингами, а еще недавно Россия была 6-й в рейтинге УЕФА, то "наши ожидания" не совпадали в играх с командами, расположенными гораздо ниже в рейтинге, нашу сборную уничтожила Сербия и Турция, а наших чемпионов обыгрывали клубы из Швеции и Греции... что-то не так в рассуждениях Чердака о нашей "чудесной РПЛ", явно ветер дует от покровителя для оправданий поражений...
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Чермындыр
1645186589
Единственное в чем нужно притормозить, так это в количестве нулей в контрактах наших горе-футболистов. А то по уровню игры они во 2-3 десятке, а по уровню зарплат в топ-5 европейских лиг
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ySS
1645190007
Про черданцева "... и сразу *** дал..." (дальше по тексту)
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житель СПб
1645194202
Черданцев наговорил глупости! Что заставляет игроков добиваться успеха? Только одно: желание! Готовность бороться! До конца! И, кстати, именно из-за недостатка этой готовности мы недобрали медалей на Олимпиаде... А Зенит и другие команды России - должны биться. Или - не получать больших зарплат. То есть они должны быть поставлены в прямую зависимость от результата. Спартак показал, что если биться - будет результат. Этот Бетис Зенит был обязан ОБЫГРЫВАТЬ. И хватит ныть.
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paracetamol
1645196373
Черданцева на чердак и там забыть!
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serglider
1645198624
Чердак в последнее время напоминает Колоскова, тот в бытность руководителем РФС все смотрел на каком месте мы и на каком соперник и делал выводы, в духе: А чё вы хотели? Собственно хотели, что бы выигрывали не смотря на каком месте находится соперник, в противном случае мы будем болтаться где-то на уровне плинтуса. А для этого нужно делать честный разбор матча с глубоким анализом игры каждого игрока, а не эти "играли хорошо, но не повезло... в этот (24 по счету) раз)))
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evgeniy.slam
1645217614
Лучше так: Каких вы ещё хотите комментариев, когда зарплату мне платит Газпром?
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Hektor 84
1645308445
Заклейте рот этому дэбилу! Что то чердака несет на такую пургу. Или корону приодел)) не надо оправдывать безвольное поражение! Причем здесь место лиги в европе? Вчера Рейнджерс вынес Боруссию в гостях. На каком месте Шотландия и Германия? Заодно пусть заглянет в рейтинг . Какой разрыв между ними? И таких примеров куча, даже в этом сезоне. Достаточно вспомнить Шериф))) Жора тебя пора в психушку определить
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