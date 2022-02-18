Геркус: «Зенит» точно наиграл на ничью с «Бетисом». Не выглядели мальчиками для битья»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

«Очень приличный матч от «Зенита». Сначала растерялись, но справились с волнением. Такие ошибки от вкатывания в сезон. Атаковали разнообразно, искали варианты. На ничью наиграли точно, вообще не выглядели мальчиками для битья.

Все шансы остаются. Боязни и робости не было, вот это очень понравилось. Очень достойно смотрелись, смотрим на ответный матч с оптимизмом», — сказал Геркус.