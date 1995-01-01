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    Геркус: «Зенит» точно наиграл на ничью с «Бетисом». Не выглядели мальчиками для битья»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

    «Очень приличный матч от «Зенита». Сначала растерялись, но справились с волнением. Такие ошибки от вкатывания в сезон. Атаковали разнообразно, искали варианты. На ничью наиграли точно, вообще не выглядели мальчиками для битья.

    Все шансы остаются. Боязни и робости не было, вот это очень понравилось. Очень достойно смотрелись, смотрим на ответный матч с оптимизмом», — сказал Геркус.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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    Источник: «Чемпионат»

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