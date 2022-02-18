Лига Европы. «Севилья», «Аталанта» и «Порту» победили; «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Севилья» дома обыграла загребское «Динамо» со счетом 3:1. Дебютный гол забил Антони Марсьяль.

«Аталанта» благодаря дублю Берата Джимсити добыла волевую победу над «Олимпиакосом» (2:1).

Два мяча Тони Мартинеса позволили «Порту» на своем поле выиграть у «Лацио» (2:1).

«РБ Лейпциг» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

Севилья (Испания) – Динамо (Хорватия) – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Ракитич, 13 (с пенальти); 1:1 – Оршич, 41; 2:1 – Окампос, 44; 3:1 – Марсьяль, 45+1.

Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тикиньо, 16; 1:1 – Джимсити, 61; 2:1 – Джимсити, 63.

Порту (Португалия) – Лацио (Италия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Цаканьи, 23; 1:1 – Мартинес, 37; 2:1 – Мартинес, 49.

РБ Лейпциг (Германия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ле Норман, 8; 1:1 – Нкунку, 30; 1:2 – Оярсабаль, 64 (с пенальти); 2:2 – Форсберг, 82 (с пенальти).

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