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  • Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

18 февраля 2022, 00:38
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после поражения от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

  • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
  • Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

– Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо.

Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе – на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.

Такие команды – из Испании, Португалии – они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически.

Когда мы начинаем играть в футбол – всe получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать – получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе – это вопрос.

– Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?

– Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один – и гол.

Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать – и выходить.

С другой стороны, когда мы проходили их оборонительную линию, то создавали преимущество на флангах – и именно за счет этого нам удалось забить. Второй гол тоже: прошли по флангу, подача в центр – гол.

Интересный был матч и хочу сказать спасибо зрителям. Им очень понравилась игра, я думаю.

– Каковы шансы «Зенита» перед матчем в Севилье?

– Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне.

Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.

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Источник: сайт «Зенита»
Лига Европы Зенит Бетис Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Hektor 84
1645134512
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житель СПб
1645135313
Дзюба хорошо ответил Семаку!
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GoldPlayFIFARus9
1645140101
Смысл от игры в 5 защитников? Играйте в 4, больше вариантов в нападении будет. Ну и Кержакова можно пожалуйста больше не ставить в ворота?
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Vitaga
1645141787
всё произошло как и ожидалось. в Зенит верили лишь самые фанаты. самый сильный по составу российский клуб не в состоянии играть против даже средних европейских клубов. в первую очередь из за несамостоятельности и слабости тренера.
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Отжогин
1645156205
Это ж надо было так бестолково сыграть второй тайм. Куча бестолковой беготни и пинков в никуда ради того, чтобы создать единственный момент, и тот просрать.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1645162080
Это вам не мелочь по карманам тырить. Можете только не бояться покупать чемпионство.
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моэм
1645163885
Если коротко , то тренер Пеллегрини просто "перекусил" тренера Семака одним зубом ...по сути же все голы Бетис забил на свободном мяче , т.е. без помех со стороны защитников ...никто "не висел " ни на плечах ни на ногах игроков Бетиса ...отдельно хочу выделить Вендела , который не видел и не слышал как мимо него , всего в полуметре пробежал Гуардадо забивать гол ...и Кержакова "привёзшего гол на мандраже ... и это в 35 лет ???...под прессингом Лунёв , да и любой другой вратарь просто выбил бы за линию ... "игра" защитной линии Зенита это просто тихий ужас.
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Axe111
1645169894
Вы не умеете иначе лол!!! Это же не матч с сочи)))
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Hektor 84
1645307115
А до этого матча вы типо смело всегда играли?
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мусорск
1645319255
Зюба они там вас вздрючат, даже не мечтай ползающий танк.
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