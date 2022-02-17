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    Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после поражения от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

    – Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо.

    Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе – на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.

    Такие команды – из Испании, Португалии – они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически.

    Когда мы начинаем играть в футбол – всe получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать – получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе – это вопрос.

    – Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?

    – Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один – и гол.

    Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать – и выходить.

    С другой стороны, когда мы проходили их оборонительную линию, то создавали преимущество на флангах – и именно за счет этого нам удалось забить. Второй гол тоже: прошли по флангу, подача в центр – гол.

    Интересный был матч и хочу сказать спасибо зрителям. Им очень понравилась игра, я думаю.

    – Каковы шансы «Зенита» перед матчем в Севилье?

    – Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне.

    Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1131

      Vitaga 3 минуты назад

      всё произошло как и ожидалось. в Зенит верили лишь самые фанаты. самый сильный по составу российский клуб не в состоянии играть против даже средних европейских клубов. в первую очередь из за несамостоятельности и слабости тренера.

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      Рейтинг: +14700

      KLIM777 7 минут назад

      то, что вы сотворили в защите с двумя голами - это уровень фнл. И на воротах какой-то ракал стоит. Две проблемные позиции. С Бетисом уже шансов нет.

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      Рейтинг: +5509

      GoldPlayFIFARus9 31 минуту назад

      Смысл от игры в 5 защитников? Играйте в 4, больше вариантов в нападении будет. Ну и Кержакова можно пожалуйста больше не ставить в ворота?

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      Рейтинг: +11167

      playsh 1 час назад

      Дзюха к тренерской работе готовится,или ещё чего похлеще,кто знает?
      Меня его слова,что "они ротируют свой состав",несколько смущает.Верно ли подумает Артёмка,о чём следует,а не уйдёт по ложному пути.Ведь можно не в ту сторону заротировать,тогда караул.А сегодня Дзюба молодец,хорошо сыграл,но это его морально-волевые силы,их на долго не хватит,а других нет.Что дальше?

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      Рейтинг: +10

      deds543 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +14076

      житель СПб 1 час назад

      Дзюба хорошо ответил Семаку!

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      Рейтинг: +6039

      Semenycch 2 часа назад

      Как обычно здравое, вдумчивое интервью Артема!

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      Рейтинг: +14550

      Hektor 84 2 часа назад

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