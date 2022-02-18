Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после поражения от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.

Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

– Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо.

Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе – на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.

Такие команды – из Испании, Португалии – они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически.

Когда мы начинаем играть в футбол – всe получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать – получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе – это вопрос.

– Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?

– Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один – и гол.

Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать – и выходить.

С другой стороны, когда мы проходили их оборонительную линию, то создавали преимущество на флангах – и именно за счет этого нам удалось забить. Второй гол тоже: прошли по флангу, подача в центр – гол.

Интересный был матч и хочу сказать спасибо зрителям. Им очень понравилась игра, я думаю.

– Каковы шансы «Зенита» перед матчем в Севилье?

– Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне.

Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит.