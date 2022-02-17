«Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

А за чей Счёт этот БАНКЕТ!?!?!?!?+
Меня посещают смутные сомнения
«Зенит» объявил о заключении соглашения с «Бетисом» сроком на два сезона.
Клубы будут сотрудничать в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они планируют совместно реализовывать социальные проекты.
Договор предусматривает обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.
- «Зенит» принимает «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Игра началась в 20:45 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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