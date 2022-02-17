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  • «Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

«Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

17 февраля 2022, 20:46
7

«Зенит» объявил о заключении соглашения с «Бетисом» сроком на два сезона.

Клубы будут сотрудничать в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они планируют совместно реализовывать социальные проекты.

Договор предусматривает обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.

  • «Зенит» принимает «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.
  • Игра началась в 20:45 мск.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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Источник: сайт «Зенита»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис
Комментарии (7)
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serglider
1645120496
Ага, теперь бухать будут строго из бумажных стаканчиков))) А шууууму...
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Stavr007
1645120542
от вылета это все равно не спасет....
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Юрэс
1645121315
А за чей Счёт этот БАНКЕТ!?!?!?!?+ Меня посещают смутные сомнения
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Persona_non_Grata
1645132614
Всё правильно - согласно призванию бомжей. Сортировать мусор на помойках , утилизировать пищевые отходы поглощением оных - всё это должно благотворно сказаться на окружающей среде !!! )))
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Vitaga
1645153034
и это футбольные клубы?.... ппц ... они должны договариваться о спорте.. в крайнем случае о помощи детям. а то выглядит как договор газовых компаний. какой то бред
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paracetamol
1645178153
Договорились меньше газов выпускать во время матчей или вообще?
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