«Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

«Зенит» объявил о заключении соглашения с «Бетисом» сроком на два сезона.
Клубы будут сотрудничать в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они планируют совместно реализовывать социальные проекты.
Договор предусматривает обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.
- «Зенит» принимает «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Игра началась в 20:45 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
Источник: сайт «Зенита»