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    «Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

    «Зенит» объявил о заключении соглашения с «Бетисом» сроком на два сезона.

    Клубы будут сотрудничать в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они планируют совместно реализовывать социальные проекты.

    Договор предусматривает обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.

    • «Зенит» принимает «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.
    • Игра началась в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +855

      Юрэс 1 час назад

      А за чей Счёт этот БАНКЕТ!?!?!?!?+
      Меня посещают смутные сомнения

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      Рейтинг: +122

      Stavr007 1 час назад

      от вылета это все равно не спасет....

      0
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      Рейтинг: +1948

      serglider 1 час назад

      Ага, теперь бухать будут строго из бумажных стаканчиков))) А шууууму...

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