«Зенит» и «Бетис» перед матчем в ЛЕ договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

«Зенит» объявил о заключении соглашения с «Бетисом» сроком на два сезона.

Клубы будут сотрудничать в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они планируют совместно реализовывать социальные проекты.

Договор предусматривает обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.

«Зенит» принимает «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.

Игра началась в 20:45 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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