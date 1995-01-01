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    Малком – о «Бетисе»: «Пусть считают себя фаворитами. «Зенит» может играть с кем угодно»

    Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от первого матча с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

    — Главное для нас — подойти к первой игре в хороших физических кондициях. Мы усердно работали для этого на сборах, верим в свои силы и собираемся планомерно идти от матча к матчу.

    Нам прекрасно известны качество и мастерство наших игроков, мы можем играть с кем угодно, матчи в группе Лиги чемпионов в этом сезоне показали это.

    — Многие называют «Бетис» фаворитом, болельщики испанцев уверены, что их команда легко пройдет в следующий раунд. Такая атмосфера напрягает или, наоборот, добавляет мотивации?

    — Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре.

    Мы знаем, при должной мотивации всe в наших руках, как это было в недавних матчах с «Челси» и «Ювентусом». И встречи с «Бетисом» в этом плане не будут исключением.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Источник: сайт «Зенита»

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