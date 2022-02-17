Петржела: «Зенит» уверенно победит «Бетис» благодаря еврокубковому опыту»

Тренер-игрок , что попросту язык чесать , ставь всё что имеешь на победу Зенита.
Тебе не привыкать , раз уверен вперёд !!!
Тебя ждут молочные реки и шоколадные берега , дерзай !!!
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
«Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери.
Но я все равно уверен, что «Зенит» сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев.
К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен – клуб гонит армия болельщиков.
Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков», – считает Петржела.
- «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000
Малком – о «Бетисе»: «Пусть считают себя фаворитами. «Зенит» может играть с кем угодно»
Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»
«Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами