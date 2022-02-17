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    Петржела: «Зенит» уверенно победит «Бетис» благодаря еврокубковому опыту»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    «Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери.

    Но я все равно уверен, что «Зенит» сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев.

    К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен – клуб гонит армия болельщиков.

    Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков», – считает Петржела.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

    Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Тренер-игрок , что попросту язык чесать , ставь всё что имеешь на победу Зенита.
      Тебе не привыкать , раз уверен вперёд !!!
      Тебя ждут молочные реки и шоколадные берега , дерзай !!!

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      Рейтинг: +9254

      "supermax" 44 минуты назад

      Слабо верится, но дай бог... Надо поднимать рейтинг

      0
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      Рейтинг: +16004

      Garrincha58 1 час назад

      ошибаетесь мистер Птржела

      0
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      Рейтинг: +28124

      silver29 1 час назад

      У зинок только админресурс в РПЛ и опыт поражений в еврокубках, стыдно тырить бюджет страны и позорить ее. Бетис их надерет.

      3
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      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. > silver29 38 минут назад

      Что вы несёте ? " Бюджет страны". Пи..дец !!!
      Вы думаете , что если бы Газпром не содержал Зенит , то ваша жизнь изменилась бы в лучшую сторону ?
      Наивный или дурак ?
      Когда нашего Спартака 7-1 бомбили , что админресурс помогал ? Как много мудаков в нашем лагере....

      1
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      Рейтинг: +15585

      paracetamol 1 час назад

      Петржела знает что говорит!

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