Петржела: «Зенит» уверенно победит «Бетис» благодаря еврокубковому опыту»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

«Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери.

Но я все равно уверен, что «Зенит» сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев.

К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен – клуб гонит армия болельщиков.

Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков», – считает Петржела.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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