Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Зенит» уверенно победит «Бетис» благодаря еврокубковому опыту»

Петржела: «Зенит» уверенно победит «Бетис» благодаря еврокубковому опыту»

17 февраля 2022, 12:59
8

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

«Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери.

Но я все равно уверен, что «Зенит» сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев.

К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен – клуб гонит армия болельщиков.

Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков», – считает Петржела.

  • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

Еще по теме:
Глеб: «Зенит» понравился в матче с «Бетисом». У них есть шансы все исправить» 1
Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает» 6
Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом» 6
Источник: Sport24
Лига Европы Зенит Бетис Петржела Властимил
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1645092366
Петржела знает что говорит!
Ответить
Garrincha58
1645092895
ошибаетесь мистер Птржела
Ответить
"supermax"
1645094398
Слабо верится, но дай бог... Надо поднимать рейтинг
Ответить
ZENIT-59
1645100373
Если бы у Зенита был на тренерской скамейке Спалетти или Вилаш Боош, возможно, я бы согласился с чехом.Но Семак проиграет любому иностранному тренеру тактически,а у испанцев рулит сейчас опытный Мануэль Пеллигрини Так что вероятность положительного исхода очень мала.Хотелось бы большего, но я реалист
Ответить
ySS
1645102966
Гонит старый, примерские в тонусе, а гаспромовцы с предсезонки. Только чудо может принести успех команде из СПб
Ответить
Hektor 84
1645107979
Этот любитель казино все никак не дает о себе позабыть. И с удвоенной силой зализывает Газпрому. Мечтает чтоб снова его позвали на трубу! Вот интересно хоть сам верит в тот бред что несет? Какой нах у зенита еврокубковый опыт? Только если опыт поражений, четвертых мест в группе и вылетов на ранних стадиях.
Ответить
waizz
1645112473
Пpoгнозы футбольных матчeй pro100bets.ru
Ответить
portero
1645131557
С точностью наоборот...
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
3
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
4
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+