Семак – о матче с «Бетисом»: «Это хорошая возможность показать себя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Бетисом».

– На что вы делаете акцент при подготовке к «Бетису»?

– Нужно учитывать все: оборону, стандарты, переходные фазы. «Бетис» – на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И не случайно команда находится в тройке, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

– Точно не сыграют Фекир и Каналес. Как эти потери повлияют на «Бетис»? Можно ли сказать, что они чуть увеличивают шансы «Зенита» на победу завтра?

– Конечно, отсутствие двух лидеров сыграет важную роль. И количество, и качество игроков позволяет «Бетису» заменить их. Равнозначно или нет – посмотрим. Вышедшие игроки хорошего уровня. Есть молодые и перспективные, есть опытные игроки, которые могут заменить. Команда хорошо укомплектована. На каждой позиции есть конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены.

Насколько это отразится? Наверное, выйдут футболисты с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально – делают много передач, хорошие дриблинг, удары. «Бетис» в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств игроков, но в командном отношении слабее не будет.