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  • Семак – о матче с «Бетисом»: «Это хорошая возможность показать себя»

Семак – о матче с «Бетисом»: «Это хорошая возможность показать себя»

16 февраля 2022, 12:33
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Бетисом».

– На что вы делаете акцент при подготовке к «Бетису»?

– Нужно учитывать все: оборону, стандарты, переходные фазы. «Бетис» – на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И не случайно команда находится в тройке, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

– Точно не сыграют Фекир и Каналес. Как эти потери повлияют на «Бетис»? Можно ли сказать, что они чуть увеличивают шансы «Зенита» на победу завтра?

– Конечно, отсутствие двух лидеров сыграет важную роль. И количество, и качество игроков позволяет «Бетису» заменить их. Равнозначно или нет – посмотрим. Вышедшие игроки хорошего уровня. Есть молодые и перспективные, есть опытные игроки, которые могут заменить. Команда хорошо укомплектована. На каждой позиции есть конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены.

Насколько это отразится? Наверное, выйдут футболисты с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально – делают много передач, хорошие дриблинг, удары. «Бетис» в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств игроков, но в командном отношении слабее не будет.

  • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
  • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бетис Семак Сергей
Комментарии (3)
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portero
1645011357
Главное начать игру с сухими штанами и не наложить в них по ходу игры, нужно играть, а не ссать в штаны...
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zigbert
1645039374
Для Зенита это хорошая возможность проверить собственные силы.
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neveldomha
1645076603
Красивой игры командам.
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