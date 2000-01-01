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    Гвардиола – о тренерстве: «Если не можешь принять критику, то ищи другую работу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на критику.

    «Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие.

    Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня – биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки», – сказал Гвардиола.

    • Гвардиола тренирует «Ман Сити» с лета 2016 года.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.

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    Источник: сайт УЕФА

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