Гвардиола – о тренерстве: «Если не можешь принять критику, то ищи другую работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на критику.
«Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие.
Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня – биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки», – сказал Гвардиола.
- Гвардиола тренирует «Ман Сити» с лета 2016 года.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.
Источник: сайт УЕФА