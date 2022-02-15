Гвардиола – о тренерстве: «Если не можешь принять критику, то ищи другую работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на критику.

«Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие.

Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня – биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки», – сказал Гвардиола.