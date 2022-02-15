Анчелотти – о матче с «ПСЖ»: «Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. Наши стили похожи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы уверены в себе перед матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок.

Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой матч подготовить команду не очень сложно – все и так мотивированы до предела.

Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи», – сказал Анчелотти.