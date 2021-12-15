Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

Всем QR коды на ведущую ногу и таблетку парацетамола)А от матча ожидаю настоящию игру двух крутых сборных,а не просто перекат мяча.
ФИФА вынесла решение по игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
Матч был прерван вечером 5 сентября 2021 года, когда на поле вышли полицейские и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в страну с нарушениями правил карантина.
ФИФА решила переиграть встречу. Также штрафы получили бразильская федерация футбола и ассоциация футбола Аргентины.
Виновники произошедшего – Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – дисквалифицированы на два матча под эгидой ФИФА.
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