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  • Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

14 февраля 2022, 19:35
1

ФИФА вынесла решение по игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Матч был прерван вечером 5 сентября 2021 года, когда на поле вышли полицейские и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в страну с нарушениями правил карантина.

ФИФА решила переиграть встречу. Также штрафы получили бразильская федерация футбола и ассоциация футбола Аргентины.

Виновники произошедшего – Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – дисквалифицированы на два матча под эгидой ФИФА.

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Источник: сайт ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина
Комментарии (1)
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Demgel
1644859007
Всем QR коды на ведущую ногу и таблетку парацетамола)А от матча ожидаю настоящию игру двух крутых сборных,а не просто перекат мяча.
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