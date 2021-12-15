Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

ФИФА вынесла решение по игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Матч был прерван вечером 5 сентября 2021 года, когда на поле вышли полицейские и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в страну с нарушениями правил карантина.

ФИФА решила переиграть встречу. Также штрафы получили бразильская федерация футбола и ассоциация футбола Аргентины.

Виновники произошедшего – Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – дисквалифицированы на два матча под эгидой ФИФА.

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