Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

    ФИФА вынесла решение по игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

    Матч был прерван вечером 5 сентября 2021 года, когда на поле вышли полицейские и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в страну с нарушениями правил карантина.

    ФИФА решила переиграть встречу. Также штрафы получили бразильская федерация футбола и ассоциация футбола Аргентины.

    Виновники произошедшего – Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – дисквалифицированы на два матча под эгидой ФИФА.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

    Винисиус и Родриго играют за «Реал» на следующий день после участия в матче сборной Бразилии

    Отбор ЧМ-2022. Бразилия сыграла вничью с Эквадором в матче с двумя удалениями

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +409

      Demgel 44 минуты назад

      Всем QR коды на ведущую ногу и таблетку парацетамола)А от матча ожидаю настоящию игру двух крутых сборных,а не просто перекат мяча.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru