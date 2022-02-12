Гунько – о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порассуждал о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

– Нужен Артем Дзюба сборной?

– Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия и о них все знают.

Но на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс...

Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть.

У него такая черта характера – злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всe хорошо, он не всегда проявляет себя.