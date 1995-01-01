Гунько – о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

Тут сколько людей столько и мнений. вот если взять две игры с Белгией. то где был наш хваленый щуба. мне тут один спец доказывал что щуба играет корпусом сильнее чем Лукаку. да не смешите задницу она и так смешная. он силен только в нашем чемпионате да и то когда есть игроки выше его класом я о бразильцах. они делают игру ну а он закатывает. хотя и это надо уметь делать.но сборная для него закрыта
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порассуждал о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.
– Нужен Артем Дзюба сборной?
– Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия и о них все знают.
Но на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс...
Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть.
У него такая черта характера – злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всe хорошо, он не всегда проявляет себя.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.
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