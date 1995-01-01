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    Гунько – о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порассуждал о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

    – Нужен Артем Дзюба сборной?

    – Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия и о них все знают.

    Но на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс...

    Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть.

    У него такая черта характера – злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всe хорошо, он не всегда проявляет себя.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

    Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

    Дивеев: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом, чем Лукаку»

    Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +406

      Suvorov51 12 минут назад

      Тут сколько людей столько и мнений. вот если взять две игры с Белгией. то где был наш хваленый щуба. мне тут один спец доказывал что щуба играет корпусом сильнее чем Лукаку. да не смешите задницу она и так смешная. он силен только в нашем чемпионате да и то когда есть игроки выше его класом я о бразильцах. они делают игру ну а он закатывает. хотя и это надо уметь делать.но сборная для него закрыта

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      Рейтинг: +5942

      Semenycch 54 минуты назад

      Артем не дает свиньям и прочим стадам забыть о себе, забивая и отдавая голевые передачи и являясь лидером по этому показателю!

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      Рейтинг: +6416

      R_a_i_n 57 минут назад

      А еще можно забыть про этого Зюбу.

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