Гайч: «Переход в ЦСКА был очень резким»

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч высказался насчет своего трансфера в ЦСКА в 2020 году. Он считает его резким.

«Это был очень резкий переход из Аргентины в Россию. Я приехал, хотя не тренировался толком до этого на протяжении пяти месяцев. Я только вышел из самолета и через два-три дня меня уже выпустили на поле. Я еще чувствовал боль, поэтому не мог так активно приносить пользу команде.

Что касается несостоявшегося возвращения, то «Индепендьенте» первым проявил интерес и сделал предложение, но руководство «Уэски» хотело, чтобы я завершил сезон в их команде. Я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто», – цитирует Гайча телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на ESPN.