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    Гайч: «Переход в ЦСКА был очень резким»

    Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч высказался насчет своего трансфера в ЦСКА в 2020 году. Он считает его резким.

    «Это был очень резкий переход из Аргентины в Россию. Я приехал, хотя не тренировался толком до этого на протяжении пяти месяцев. Я только вышел из самолета и через два-три дня меня уже выпустили на поле. Я еще чувствовал боль, поэтому не мог так активно приносить пользу команде.

    Что касается несостоявшегося возвращения, то «Индепендьенте» первым проявил интерес и сделал предложение, но руководство «Уэски» хотело, чтобы я завершил сезон в их команде. Я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто», – цитирует Гайча телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на ESPN.

    • Сейчас Гайч выступает за «Уэску» на правах аренды, игрок принадлежит ЦСКА.
    • В 17 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
    • За ЦСКА в РПЛ Гайч провел 14 матчей.

    «Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

    Гайч близок к переходу в «Индепендьенте» на правах аренды с опцией выкупа

    ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты

    Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»

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