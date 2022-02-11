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Гайч: «Переход в ЦСКА был очень резким»

11 февраля 2022, 21:41
8

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч высказался насчет своего трансфера в ЦСКА в 2020 году. Он считает его резким.

«Это был очень резкий переход из Аргентины в Россию. Я приехал, хотя не тренировался толком до этого на протяжении пяти месяцев. Я только вышел из самолета и через два-три дня меня уже выпустили на поле. Я еще чувствовал боль, поэтому не мог так активно приносить пользу команде.

Что касается несостоявшегося возвращения, то «Индепендьенте» первым проявил интерес и сделал предложение, но руководство «Уэски» хотело, чтобы я завершил сезон в их команде. Я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто», – цитирует Гайча телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на ESPN.

  • Сейчас Гайч выступает за «Уэску» на правах аренды, игрок принадлежит ЦСКА.
  • В 17 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
  • За ЦСКА в РПЛ Гайч провел 14 матчей.

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Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (8)
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Вомбат
1644614010
Теперь понятно, почему этот форвард, вызвал такой интерес у Бомбардира. В 17 матчах сегунды (где футбол послабее, чем в РПЛ и притом остроатакующий) он забил аж целый один гол. Как ЦСКА мог потерять такого мощного игрока, ума не приложу!
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Форвард 79
1644635776
Переход был таким резким А по другому его бы и не втюхали))
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Snek
1644648934
Ну переход был резким, а сейчас что мешает проявить себя?
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zigbert
1644654684
Если у нападающего есть талант он прежде всего воплощает его забитыми мячами.
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Hektor 84
1644691440
Клинер что несет этот игрочишка?
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