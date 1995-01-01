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    Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после Евро-2020.

    — Что было после матча с Данией?

    — То, что было после матча, осталось там. Много всего было.

    — У тебя было ощущение, что это последний матч Черчесова?

    — Нет.

    — Почему?

    — Ну, он сказал нам: «Готовимся, у нас отбор на чемпионат мира».

    — Твоя реакция на уход Черчесова из сборной?

    — Спокойная. Хочется сказать ему спасибо за то, что наша команда на чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Спасибо, что дал людям шанс болеть за Россию, дал веру.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Сейчас он тренирует «Ференцварош».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23252

      bset 9 минут назад

      Спасибо Черчесову за словарь синонимов

      1
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      Рейтинг: +674

      99-й 29 минут назад

      переболели, спасибо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5910

      Semenycch 47 минут назад

      Может быть Черчесов и не лучший тренер сборной России, но несомненно лучше того дерьма, что руководит сейчас!

      0
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      Рейтинг: +6310

      R_a_i_n > Semenycch 10 минут назад

      а поподробнее можно? Что за дерьмо руководит-то?

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