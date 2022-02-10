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  • Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

10 февраля 2022, 13:54
9

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после Евро-2020.

– Что было после матча с Данией?

– То, что было после матча, осталось там. Много всего было.

– У тебя было ощущение, что это последний матч Черчесова?

– Нет.

– Почему?

– Ну, он сказал нам: «Готовимся, у нас отбор на чемпионат мира».

– Твоя реакция на уход Черчесова из сборной?

– Спокойная. Хочется сказать ему спасибо за то, что наша команда на чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Спасибо, что дал людям шанс болеть за Россию, дал веру.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Сейчас он тренирует «Ференцварош».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дивеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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99-й
1644492540
переболели, спасибо
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R_a_i_n
1644496272
Все правильно, если бы не чабан, мы не знали бы , что у нас есть сборная по футболу. Спасибо Стасику, слава Стасику)))
Ответить
zarsm
1644497829
Спасибо Черчесову, за то что показал что наша сборная нули против не лучшей Испании. Весь матч мордой по газону возили, повезло, а все такие дифирамбы усатому пели, я валяюсь
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pele1981
1644498469
Раз тут все благодарят Саламыча, то и я скажу ему спасибо за то, что при нём, глядя на игру сборной, я всегда смеялся!))) А смех, как известно, продлевает жизнь!
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Fusballer
1644499611
Спасибо Черчесову за то, что показал всему миру, что такое настоящий футбол!
Ответить
Hektor 84
1644519601
Чабана вообще не за что благодарить! Ничего не сделал такого особенного. Только народ смешил своими пресс конференциями))
Ответить
ItalianFootball
1644562788
До него, то есть, не болели ?)
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