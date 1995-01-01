Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после Евро-2020.

— Что было после матча с Данией?

— То, что было после матча, осталось там. Много всего было.

— У тебя было ощущение, что это последний матч Черчесова?

— Нет.

— Почему?

— Ну, он сказал нам: «Готовимся, у нас отбор на чемпионат мира».

— Твоя реакция на уход Черчесова из сборной?

— Спокойная. Хочется сказать ему спасибо за то, что наша команда на чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Спасибо, что дал людям шанс болеть за Россию, дал веру.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Сейчас он тренирует «Ференцварош».

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