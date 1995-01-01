Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

Спасибо Черчесову за словарь синонимов
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после Евро-2020.
— Что было после матча с Данией?
— То, что было после матча, осталось там. Много всего было.
— У тебя было ощущение, что это последний матч Черчесова?
— Нет.
— Почему?
— Ну, он сказал нам: «Готовимся, у нас отбор на чемпионат мира».
— Твоя реакция на уход Черчесова из сборной?
— Спокойная. Хочется сказать ему спасибо за то, что наша команда на чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Спасибо, что дал людям шанс болеть за Россию, дал веру.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Сейчас он тренирует «Ференцварош».
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