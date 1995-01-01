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    Фукс: «Все нужные русские слова я уже знаю»

    Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об успехах в изучении русского языка.

    – Ты руководил действиями партнеров при помощи русских слов — стало быть, уже выучил простую футбольную лексику?

    — Да, все нужные слова я уже знаю — в том числе и слово «подсказ». Центральный защитник видит сзади все поле, все перемещения. Так что коммуникация лежит в первую очередь на наших плечах.

    — С приходом новых ребят и возвращением Чиди «ожил» ваш стол в ресторане, где вместе с тобой располагаются также Марио, Юсуф, Хесус, Мага, Яка...

    — Да, мы много общаемся, но не только между собой, а еще и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, легкий.

    Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы.

    • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Бруно Фукс: «Набабкин – не только Пирло, еще и Каземиро»

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +974

      Vitaga 17 минут назад

      угу. все нужные слова на русском - это мат.

      0
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      Рейтинг: +1233

      Форвард 79 33 минуты назад

      Выучил одну очень нужную фразу
      Играть не могу, у меня травма))

      0
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      Рейтинг: +12035

      Fusballer 2 часа назад

      Матерные?)))

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