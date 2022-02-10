Фукс: «Все нужные русские слова я уже знаю»

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об успехах в изучении русского языка.

– Ты руководил действиями партнеров при помощи русских слов — стало быть, уже выучил простую футбольную лексику?

— Да, все нужные слова я уже знаю — в том числе и слово «подсказ». Центральный защитник видит сзади все поле, все перемещения. Так что коммуникация лежит в первую очередь на наших плечах.

— С приходом новых ребят и возвращением Чиди «ожил» ваш стол в ресторане, где вместе с тобой располагаются также Марио, Юсуф, Хесус, Мага, Яка...

— Да, мы много общаемся, но не только между собой, а еще и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, легкий.

Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы.