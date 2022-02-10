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Фукс: «Все нужные русские слова я уже знаю»

10 февраля 2022, 08:19
4

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об успехах в изучении русского языка.

– Ты руководил действиями партнеров при помощи русских слов — стало быть, уже выучил простую футбольную лексику?

— Да, все нужные слова я уже знаю — в том числе и слово «подсказ». Центральный защитник видит сзади все поле, все перемещения. Так что коммуникация лежит в первую очередь на наших плечах.

— С приходом новых ребят и возвращением Чиди «ожил» ваш стол в ресторане, где вместе с тобой располагаются также Марио, Юсуф, Хесус, Мага, Яка...

— Да, мы много общаемся, но не только между собой, а еще и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, легкий.

Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы.

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фукс Бруно
Комментарии (4)
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Fusballer
1644471682
Матерные?)))
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Форвард 79
1644478587
Выучил одну очень нужную фразу Играть не могу, у меня травма))
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Vitaga
1644479532
угу. все нужные слова на русском - это мат.
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yorgenbarenz
1644489890
1-е слово-деньги;2-е слово-деньги;3-и слова: Как мне насто.бало тут!
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