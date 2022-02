ФИФА: «Вместе мы сможем победить пандемию»

ФИФА призвала объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Организация записала видеоролик с участием защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

«Игроки, официальные лица, персонал и волонтеры призывают мировых лидеров поддержать вакцины, тесты и лечение для всех. Вместе мы сможем победить пандемию ковида», – написала ФИФА.

Players, officials, staff and volunteers call on world leaders to support vaccines, tests and treatment for all. Together we can defeat the COVID-19 pandemic.#ACTogether #ClubWC @ChelseaFC @CesarAzpi pic.twitter.com/Wm0qVJYTEv