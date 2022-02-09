ФИФА: «Вместе мы сможем победить пандемию»

ФИФА призвала объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Организация записала видеоролик с участием защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

«Игроки, официальные лица, персонал и волонтеры призывают мировых лидеров поддержать вакцины, тесты и лечение для всех. Вместе мы сможем победить пандемию ковида», – написала ФИФА.

Пандемия продолжается 2 года.

Из-за нее в 2020 году были приостановлены еврокубки и топ-5 европейских лиг.

По всему миру от коронавируса умерло более 5,7 миллиона человек.

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