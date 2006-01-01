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    ФИФА получила 17 миллионов заявок на покупку билетов на ЧМ-2022. На турнир в России было почти в 5 раз меньше

    Болельщики подали 17 миллионов заявок на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре во время первого этапа продаж, который начался 19 января и завершился 8 февраля.

    Больше всего заявок подали болельщики из Катара. За ними следовали фанаты из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

    Самыми востребованными стали билеты на финал – только на этот матч болельщики подали 1,8 миллиона заявок.

    В первый период продаж билетов на ЧМ-2018 в России болельщики запросили около 3,5 миллионов билетов.

    • Турнир пройдет в ноябре-декабре.
    • Это будет 1-й ЧМ на Ближнем Востоке.

    Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018

    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13749

      житель СПб 1 час назад

      Ну так не удивительно - турнир в России был в разгар ковида. И я надеюсь (в отличие от товарища внизу), что люди не пострадают, ковид к этому времени будет гораздо слабее.

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      Рейтинг: +3701

      tarasofka > житель СПб 1 час назад

      начало вируса пришлось на январь-2020, разгар был ещё позднее.

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      Рейтинг: +15512

      paracetamol 1 час назад

      Весь Катар сдохнет от омикрона.

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