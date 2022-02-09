ФИФА получила 17 миллионов заявок на покупку билетов на ЧМ-2022. На турнир в России было почти в 5 раз меньше

Болельщики подали 17 миллионов заявок на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре во время первого этапа продаж, который начался 19 января и завершился 8 февраля.

Больше всего заявок подали болельщики из Катара. За ними следовали фанаты из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Самыми востребованными стали билеты на финал – только на этот матч болельщики подали 1,8 миллиона заявок.

В первый период продаж билетов на ЧМ-2018 в России болельщики запросили около 3,5 миллионов билетов.

Турнир пройдет в ноябре-декабре.

Это будет 1-й ЧМ на Ближнем Востоке.

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018