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    У Зума забрали кошек до завершения расследования. «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тысяч

    Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) взяло под опеку двух кошек защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

    Кошки 27-летнего француза останутся под опекой RSPCA до завершения расследования по делу о жестоком обращении с животными. Ранее в интернете появилось видео, на котором Зума пнул кошку.

    По информации журналиста Мартина Циглера, «Вест Хэм» наказал игрока вычетом двухнедельной зарплаты. Штраф составил 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным.

    • Игрок извинился за поступок.
    • Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9215

      "supermax" 3 минуты назад

      дайте ему семёныча вместо кошек))

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      Рейтинг: +6272

      R_a_i_n 16 минут назад

      Пнул кошку-плохо бесспорно. Но штраф в размере 2-х недельного заработка... Каждый на сайте пусть подсчитает, сколько ему обошлась такая шаласть.

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      Рейтинг: +1453

      Psih86 33 минуты назад

      Сколько бы обезьяна не получала денег, где бы не жила, как бы не играла в футбол, хоть лучше всех в мире, имея при этом три высших образования. Мораль такова - что обезьяна всегда останется обезьяной.

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      Рейтинг: +1056

      стоп кран > Psih86 30 минут назад

      Это ты про Homo Sapiens который от обезьяны произошел ?

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      Рейтинг: +3626

      Красногорск_Фан 34 минуты назад

      Дикий народ. Хорошо хоть не съел. Надеюсь что киски попадут в добрые руки.

      0
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      Рейтинг: +1056

      стоп кран > Красногорск_Фан 28 минут назад

      Хорошо хоть не съел====Вы любите кошек? - Нет, - Да Вы просто не умеете их готовить! ...

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      Рейтинг: +1056

      стоп кран 37 минут назад

      Как жи он без кошек то ? Он же на них удары со штрафных и пенальти отрабатывал. Теперь перестанет расти в мастерстве. Напнут из Вест Хэма. Покатится по наклонной.Скатится до Химки. Ой бяда, бяда.

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      Рейтинг: +7167

      Старикан 38 минут назад

      По ходу вышка ему светит...

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      Рейтинг: +1056

      стоп кран > Старикан 32 минуты назад

      Отдадут смотрящему по семейству кошачьих --льву. Пущай льва пинает.Если сможет.

      0
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      Рейтинг: +839

      Юрэс 38 минут назад

      А почему в хоккее бить ХЛЕБАЛО можно и не только

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      Рейтинг: +1362

      Benifacto 51 минуту назад

      мой друг взял кошку в деревню, она курицу схавала, дед её повесил)))) вот и весь расклад....

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      Рейтинг: +1056

      стоп кран > Benifacto 42 минуты назад

      Самое главное шоб на видео не снял и в тырнете не показывал....А то будет как у Дзюбы и у этого Зумы---скандал на всю Европу.)))

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      Рейтинг: +1249

      zarsm > Benifacto 16 минут назад

      Значит он неадекватный человек

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      Рейтинг: +843

      mama1991 58 минут назад

      А сколько эти ganдоны детей в Африке и арабских республиках уничтожили? Ублюдки

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      Рейтинг: +1056

      стоп кран > mama1991 42 минуты назад

      Скока ?

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