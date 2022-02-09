У Зума забрали кошек до завершения расследования. «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тысяч

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) взяло под опеку двух кошек защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

Кошки 27-летнего француза останутся под опекой RSPCA до завершения расследования по делу о жестоком обращении с животными. Ранее в интернете появилось видео, на котором Зума пнул кошку.

По информации журналиста Мартина Циглера, «Вест Хэм» наказал игрока вычетом двухнедельной зарплаты. Штраф составил 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным.

Игрок извинился за поступок.

Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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