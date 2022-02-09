У Зума забрали кошек до завершения расследования. «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тысяч

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) взяло под опеку двух кошек защитника «Вест Хэма» Курта Зума.
Кошки 27-летнего француза останутся под опекой RSPCA до завершения расследования по делу о жестоком обращении с животными. Ранее в интернете появилось видео, на котором Зума пнул кошку.
По информации журналиста Мартина Циглера, «Вест Хэм» наказал игрока вычетом двухнедельной зарплаты. Штраф составил 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным.
- Игрок извинился за поступок.
- Зума провел 16 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
- Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.
Источник: твиттер Саймона Стоуна