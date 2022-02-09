Агуэро: «В мое сердце вставили чип. Я Железный Человек – ночью стреляю лучами света»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что из-за проблем со здоровьем ему установили чип в сердце.

«Я решил прекратить играть в футбол. Это был непросто. Я принял это решение ради своего здоровья.

В мое сердце вставили чип. Ночью я стреляю лучами света. Я – Железный Человек. Если мое сердцебиение ускоряется, то информация передается доктору», – сказал Агуэро