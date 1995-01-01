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    Рангник: «Фанаты поддержали Элангу после вылета от «Мидлсбро», но есть комментарии от некоторых идиотов. Это социальная проблема»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу неудачи форварда Энтони Эланги в серии пенальти кубкового матча против «Мидлсбро» (1:1: 7:8 пенальти). Швед был единственным, кто тогда не забил с 11 метров.

    «За последние четыре недели Эланга испытал на себе обе стороны этой прекрасной игры. В последние недели он отлично показал себя и забил жизненно важный гол в Брентфорде. Теперь, в кубке, он испытал на себе негатив и то, каким временами жестоким может быть футбол.

    Болельщики поддержали Элангу, но я слышал, что в социальных сетях появились комментарии от некоторых идиотов после игры с «Мидлсбро» и не забитого им пенальти. Это не только проблема футбола, это проблема социальная», – сказал Рангник.

    • 19-летний Эланга уже успел дебютировать в Лиге чемпионов.
    • Игрок стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у Эланги 5 игр, гол.

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    Источник: твиттер utdreport

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