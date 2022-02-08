Рангник: «Фанаты поддержали Элангу после вылета от «Мидлсбро», но есть комментарии от некоторых идиотов. Это социальная проблема»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу неудачи форварда Энтони Эланги в серии пенальти кубкового матча против «Мидлсбро» (1:1: 7:8 пенальти). Швед был единственным, кто тогда не забил с 11 метров.

«За последние четыре недели Эланга испытал на себе обе стороны этой прекрасной игры. В последние недели он отлично показал себя и забил жизненно важный гол в Брентфорде. Теперь, в кубке, он испытал на себе негатив и то, каким временами жестоким может быть футбол.

Болельщики поддержали Элангу, но я слышал, что в социальных сетях появились комментарии от некоторых идиотов после игры с «Мидлсбро» и не забитого им пенальти. Это не только проблема футбола, это проблема социальная», – сказал Рангник.