«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину и работает над расторжением контракта (La Nazione)

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Итальянский клуб надеется, что форвард перейдет в один из клубов РПЛ.

Однако, по информации La Nazione, «Фиорентина» не получила ни одного предложения по трансферу 30-летнего россиянина.

Клуб из Флоренции работает над возможным расторжением контракта с Кокориным, но препятствием может стать срок соглашения (до 2024 года) и зарплата футболиста в размере 1,7 миллиона евро в год.