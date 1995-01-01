«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину и работает над расторжением контракта (La Nazione)

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Итальянский клуб надеется, что форвард перейдет в один из клубов РПЛ.

Однако, по информации La Nazione, «Фиорентина» не получила ни одного предложения по трансферу 30-летнего россиянина.

Клуб из Флоренции работает над возможным расторжением контракта с Кокориным, но препятствием может стать срок соглашения (до 2024 года) и зарплата футболиста в размере 1,7 миллиона евро в год.

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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