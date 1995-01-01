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    «Фиорентина» не получала предложений по Кокорину и работает над расторжением контракта (La Nazione)

    Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Итальянский клуб надеется, что форвард перейдет в один из клубов РПЛ.

    Однако, по информации La Nazione, «Фиорентина» не получила ни одного предложения по трансферу 30-летнего россиянина.

    Клуб из Флоренции работает над возможным расторжением контракта с Кокориным, но препятствием может стать срок соглашения (до 2024 года) и зарплата футболиста в размере 1,7 миллиона евро в год.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

    Серия А. «Фиорентина» дома крупно уступила «Лацио», Кокорин остался в запасе

    Кокорин 25-й раз подряд начал матч Серии А на скамейке запасных

    Источник: Fiorentina News

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +936

      SuperNils 1 минуту назад

      Не знают теперь, как избавиться.

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      Рейтинг: +57841

      portero 11 минут назад

      Кока не дурак, он хочет всё до 2024 года, можете не напрягаться понапрасну, ну если тоьько мафия ему хату с винным погребом подкинет он там потусит, в счет зарплаты...

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      Рейтинг: +9212

      "supermax" 12 минут назад

      пока клуб из Флоренции работает над возможным расторжением контракта, Саня работает на чилле, на расслабоне

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