Экс-защитник «Спартака» Маурисио: «Каррера просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, что он покинул московский клуб по решению тренера Массимо Карреры, который впоследствии просил помочь ему с трудоустройством в Малайзии.

«Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит.

Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях.

Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор», – сказал Маурисио.

Бразилец выступал за «Спартак» в сезоне-2016/17.

Маурисио становился чемпионом России вместе с командой.

За «Джохор» он играет с 2018 года.

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