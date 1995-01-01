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    Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа

    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Мидлсбро». Клуб Чемпионшипа оказался точнее в серии пенальти.

    Единственный нереализованный удар в ней принадлежит Энтони Эланге, воспитаннику манчестерцев.

    На 20-й минуте матча нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

    Джейдон Санчо забил третий гол в сезоне (все – в разных турнирах). Он впервые сыграл в Кубке Англии в стартовом составе и впервые забил в этом турнире.

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 7:8 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Санчо, 25; 1:1 – Крукс, 64.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

    «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в траурных повязках

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1238

      zarsm 28 минут назад

      ее рыгангник легенда

      0
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      Рейтинг: +51

      Stavr007 38 минут назад

      шампунь опять потерялся

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