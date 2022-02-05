Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Мидлсбро». Клуб Чемпионшипа оказался точнее в серии пенальти.
Единственный нереализованный удар в ней принадлежит Энтони Эланге, воспитаннику манчестерцев.
На 20-й минуте матча нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Джейдон Санчо забил третий гол в сезоне (все – в разных турнирах). Он впервые сыграл в Кубке Англии в стартовом составе и впервые забил в этом турнире.
Англия. Кубок. 1/16 финала
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 7:8 по пенальти)
Голы: 1:0 – Санчо, 25; 1:1 – Крукс, 64.
Источник: Бомбардир.ру