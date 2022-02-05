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  • Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа

Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа

5 февраля 2022, 01:56
10

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Мидлсбро». Клуб Чемпионшипа оказался точнее в серии пенальти.

Единственный нереализованный удар в ней принадлежит Энтони Эланге, воспитаннику манчестерцев.

На 20-й минуте матча нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Джейдон Санчо забил третий гол в сезоне (все – в разных турнирах). Он впервые сыграл в Кубке Англии в стартовом составе и впервые забил в этом турнире.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 7:8 по пенальти)

Голы: 1:0 – Санчо, 25; 1:1 – Крукс, 64.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мидлсбро
Комментарии (10)
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Stavr007
1644015701
шампунь опять потерялся
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zarsm
1644016279
ее рыгангник легенда
Ответить
Skull_Boy
1644029227
От прилизанного очередной раз нет толку
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portero
1644039361
Немец что-то говорил:"МЮ стал намного сильнее" Слишком много сил, не справились со своей мощью...
Ответить
Oldtrafford83
1644041015
Играли хорошо, но с реализацией большая беда , плюс засчитали гол который нельзя было засчитывать, в совокупности виноваты сами, Боро с победой, идем дальше, осталась по сути борьба только за топ 4, ждать лето и снова новых перемен.
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pele1981
1644043385
Неудивительно даже, с таким-то "топ"-тренером))
Ответить
житель СПб
1644047984
Вот это провал! И удар по самолюбию Роналду
Ответить
serppion
1644058151
Нравится мне английский футбол! Вышел играть - играй хоть с МЮ, хоть с чертом.
Ответить
Красногорск_Фан
1644068940
Отличный позор!
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