Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Мидлсбро». Клуб Чемпионшипа оказался точнее в серии пенальти.

Единственный нереализованный удар в ней принадлежит Энтони Эланге, воспитаннику манчестерцев.

На 20-й минуте матча нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Джейдон Санчо забил третий гол в сезоне (все – в разных турнирах). Он впервые сыграл в Кубке Англии в стартовом составе и впервые забил в этом турнире.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 7:8 по пенальти)

Голы: 1:0 – Санчо, 25; 1:1 – Крукс, 64.

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