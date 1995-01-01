«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в траурных повязках

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» выйдут в траурных повязках. Это скорбь по погибшим игрокам команды в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года.

Кроме того, главный тренер Ральф Рангник вечером возложил венок в память о жертвах трагедии.

В результате неудачной попытки взлета погибли 23 человека, ранены были 19.

«МЮ» возвращался с матча Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды» (3:3).

Игра против «Мидлсбро» начнется в 23:00 по Москве.

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