«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в траурных повязках

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» выйдут в траурных повязках. Это скорбь по погибшим игрокам команды в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года.

Кроме того, главный тренер Ральф Рангник вечером возложил венок в память о жертвах трагедии.