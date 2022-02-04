«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мидлсбро» в траурных повязках

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» выйдут в траурных повязках. Это скорбь по погибшим игрокам команды в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года.
Кроме того, главный тренер Ральф Рангник вечером возложил венок в память о жертвах трагедии.
- В результате неудачной попытки взлета погибли 23 человека, ранены были 19.
- «МЮ» возвращался с матча Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды» (3:3).
- Игра против «Мидлсбро» начнется в 23:00 по Москве.
Источник: твиттер Саймона Стоуна