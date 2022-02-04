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    Каттани – об эмоциональности Ваноли: «Он такой не только на поле, но и когда идешь с ним попить кофе»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об эмоциональности главного тренера команды Паоло Ваноли.

    – Многие уже отметили, что Паоло Ваноли – очень эмоциональный и жесткий тренер на поле. Как вам работается с ним? И помогает ли такая строгая дисциплина российским игрокам?

    – Касательно эмоциональности – Паоло такой не только на поле, но и когда вы идете с ним попить кофе. Его стиль – жить футболом и такой подход мне очень импонирует.

    Именно поэтому его выбрал «Спартак»: потому что главное качество, которое искал клуб, чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки – важно, чтобы это происходило на постоянной основе.

    Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет к футболистам. Это то, что дает мне наиболее позитивное чувство относительно нашего будущего.

    Ваноли – фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимание. И чем больше он погружается в детали, тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться – как индивидуально, так и расти как команда.

    • В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Ребров – о Ваноли: «Очень жесткий, эмоциональный и требовательный»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +926

      Vitaga 48 минут назад

      с нашими тормозами хватит на пару-тройку игр. потом начнут сливать

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