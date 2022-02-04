Каттани – об эмоциональности Ваноли: «Он такой не только на поле, но и когда идешь с ним попить кофе»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об эмоциональности главного тренера команды Паоло Ваноли.

– Многие уже отметили, что Паоло Ваноли – очень эмоциональный и жесткий тренер на поле. Как вам работается с ним? И помогает ли такая строгая дисциплина российским игрокам?

– Касательно эмоциональности – Паоло такой не только на поле, но и когда вы идете с ним попить кофе. Его стиль – жить футболом и такой подход мне очень импонирует.

Именно поэтому его выбрал «Спартак»: потому что главное качество, которое искал клуб, чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки – важно, чтобы это происходило на постоянной основе.

Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет к футболистам. Это то, что дает мне наиболее позитивное чувство относительно нашего будущего.

Ваноли – фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимание. И чем больше он погружается в детали, тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться – как индивидуально, так и расти как команда.