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    Соболев – о критике в начале сезона: «Сначала было тяжело, но потом голова очистилась»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как переживал критику в свой адрес в начале сезона-2021/22.

    – У тебя было неудачное начало сезона: после гола в ворота «Крыльев» два месяца не забивал. Как себя чувствовал, когда все это происходило?

    – Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело.

    Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все.

    Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

    – Хейт был не только к тебе, но и ко всей команде. Календарь реально был крутой, все ожидали лидерства после 10-го тура. Что произошло между последним матчем на успешном предсезонном турнире и первым матчем в РПЛ?

    – У меня есть предположение. В первую очередь сказалось давление. И мы, и болельщики ждали, что после десяти туров будем на первом месте.

    В итоге оступились в стартовой игре, с Самарой сыграли неважно, потом уступили «Нижнему». И эта уверенность все уменьшалась. Плюс у нас много молодых ребят, не все справились с этим давлением. Все хотели как можно лучше выступить для «Спартака» и болельщиков.

    Первое время я не справлялся с этим давлением, но постепенно вырабатывается какой-то иммунитет, футболист начинает иначе мыслить. Думаю, сейчас в отпуске многие окончательно отпустили всю ситуацию, сейчас с новыми силами и свежей головой приехали на сборы.

    Я вижу, как все работают, пашут и хотят. Думаю, сейчас у нас все должно быть намного лучше.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв 1-ю строчку в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13524

      Cleaner 20 минут назад

      Судя по вчерашней игре с Ригой, голова у Соболева опять грязная...

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      Рейтинг: +11879

      Fusballer 30 минут назад

      Разговоры делу не помогут. Хорошо, если всё осознал. Увидим в скором времени.

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