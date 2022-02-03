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  • Соболев – о критике в начале сезона: «Сначала было тяжело, но потом голова очистилась»

Соболев – о критике в начале сезона: «Сначала было тяжело, но потом голова очистилась»

3 февраля 2022, 10:51
2

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как переживал критику в свой адрес в начале сезона-2021/22.

– У тебя было неудачное начало сезона: после гола в ворота «Крыльев» два месяца не забивал. Как себя чувствовал, когда все это происходило?

– Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело.

Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все.

Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

– Хейт был не только к тебе, но и ко всей команде. Календарь реально был крутой, все ожидали лидерства после 10-го тура. Что произошло между последним матчем на успешном предсезонном турнире и первым матчем в РПЛ?

– У меня есть предположение. В первую очередь сказалось давление. И мы, и болельщики ждали, что после десяти туров будем на первом месте.

В итоге оступились в стартовой игре, с Самарой сыграли неважно, потом уступили «Нижнему». И эта уверенность все уменьшалась. Плюс у нас много молодых ребят, не все справились с этим давлением. Все хотели как можно лучше выступить для «Спартака» и болельщиков.

Первое время я не справлялся с этим давлением, но постепенно вырабатывается какой-то иммунитет, футболист начинает иначе мыслить. Думаю, сейчас в отпуске многие окончательно отпустили всю ситуацию, сейчас с новыми силами и свежей головой приехали на сборы.

Я вижу, как все работают, пашут и хотят. Думаю, сейчас у нас все должно быть намного лучше.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв 1-ю строчку в группе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (2)
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Fusballer
1643875337
Разговоры делу не помогут. Хорошо, если всё осознал. Увидим в скором времени.
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Plyash
1643883430
Что-то не похоже,что голова очистилась,скорее наоборот - опять сотряс при очередном нырке.
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