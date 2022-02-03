Соболев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Будем очень расстроены, если это произойдет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к позиции болельщиков команды по поводу введения системы Fan ID.
– Болельщики «Спартака» вместе с фанатами других клубов выступили против введения Fan ID и намерены бойкотировать матчи. Тебе будет их не хватать, если бойкот станет реальным?
– Конечно, будет не хватать. Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого.
Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование – парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
- О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», «Локомотива» и других клубов.
Источник: «Спорт-Экспресс»