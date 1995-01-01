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    Соболев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Будем очень расстроены, если это произойдет»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к позиции болельщиков команды по поводу введения системы Fan ID.

    – Болельщики «Спартака» вместе с фанатами других клубов выступили против введения Fan ID и намерены бойкотировать матчи. Тебе будет их не хватать, если бойкот станет реальным?

    – Конечно, будет не хватать. Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого.

    Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование – парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней.

    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», «Локомотива» и других клубов.

    Соболев – о критике в начале сезона: «Сначала было тяжело, но потом голова очистилась»

    Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

    Соболев: «Витория мне нравился, у него очень интересные тренировки»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11879

      Fusballer 52 минуты назад

      Очень расстроен игрой Соболева в этом сезоне и Спартака в целом.

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