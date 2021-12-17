Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Кадис», Черышев остался в запасе

Черышев вызывает уважение просто потому что не идет ни в какой Зенит, Спартак и прочие СУПЕРКЛУБЫ
«Валенсия» в 1/4 финала Кубка Испании прошла «Кадис». Решающий гол забил нападающий Уго Дуро.
Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Летом он станет свободным агентом.
«Кадис» концовку игры провел в меньшинстве.
Испания. Кубок. 1/4 финала
Голы: 1:0 – Гедеш, 24; 1:1 – Перес, 54 (с пенальти); 2:1 – Дуро, 79.
Удаления: нет – Кала, 85 (вторая ж.к.).
Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе
Примера. «Валенсия» в меньшинстве удержала ничью в игре с «Севильей», Черышев остался в запасе