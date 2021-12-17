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    Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Кадис», Черышев остался в запасе

    «Валенсия» в 1/4 финала Кубка Испании прошла «Кадис». Решающий гол забил нападающий Уго Дуро.

    Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Летом он станет свободным агентом.

    «Кадис» концовку игры провел в меньшинстве.

    Испания. Кубок. 1/4 финала

    Валенсия – Кадис – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гедеш, 24; 1:1 – Перес, 54 (с пенальти); 2:1 – Дуро, 79.

    Удаления: нет – Кала, 85 (вторая ж.к.).

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

    Примера. «Валенсия» в меньшинстве удержала ничью в игре с «Севильей», Черышев остался в запасе

    Агент Черышева: «Переговоров со «Спартаком» нет. Это бред»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4423

      FENIX-SL 34 минуты назад

      Черышев вызывает уважение просто потому что не идет ни в какой Зенит, Спартак и прочие СУПЕРКЛУБЫ

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