Агент Изидора: «Многие клубы интересовались Вильсоном, но решающую роль сыграл проект «Локомотива»

Эмануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал трансфер из «Монако» в московский клуб.

– Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон – фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.

– Рассчитывает ли он надолго задержаться в «Локомотиве»?

– Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол – это особенный мир.