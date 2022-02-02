Агент Изидора: «Многие клубы интересовались Вильсоном, но решающую роль сыграл проект «Локомотива»

Эмануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал трансфер из «Монако» в московский клуб.
– Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон – фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.
– Рассчитывает ли он надолго задержаться в «Локомотиве»?
– Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол – это особенный мир.
- Сообщалось, что «Локо» заплатит за Изидора 4 миллиона евро с учетом бонусов.
- В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
- Француз подписал с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.
Источник: «РБ Спорт»