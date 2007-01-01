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    Агент Изидора: «Многие клубы интересовались Вильсоном, но решающую роль сыграл проект «Локомотива»

    Эмануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал трансфер из «Монако» в московский клуб.

    – Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект «Локомотива» и штаб. Вильсон – фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро.

    – Рассчитывает ли он надолго задержаться в «Локомотиве»?

    – Он подписал длительный контракт, потому что его заинтересовал этот проект. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Футбол – это особенный мир.

    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за Изидора 4 миллиона евро с учетом бонусов.
    • В составе «Монако» он провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
    • Француз подписал с «Локо» контракт до 2026 года и взял 19-й номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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