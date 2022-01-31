Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

Александр Боннефон, агент новичка «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал об условиях перехода игрока в московский клуб.

«Янг Бойз» объявил, что опорник ушел в аренду с обязательством выкупа по окончании сезона.

По версии «Спартака», клуб имеет право приоритетного выкупа.

«Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны. «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад.

Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет.

Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак», – заявил агент.