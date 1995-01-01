Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

Хорошо, если так. А то пока темная лошадка.
Александр Боннефон, агент новичка «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал об условиях перехода игрока в московский клуб.
- «Янг Бойз» объявил, что опорник ушел в аренду с обязательством выкупа по окончании сезона.
- По версии «Спартака», клуб имеет право приоритетного выкупа.
«Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны. «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад.
Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет.
Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак», – заявил агент.
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