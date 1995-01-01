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    Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

    Александр Боннефон, агент новичка «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал об условиях перехода игрока в московский клуб.

    • «Янг Бойз» объявил, что опорник ушел в аренду с обязательством выкупа по окончании сезона.
    • По версии «Спартака», клуб имеет право приоритетного выкупа.

    «Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны. «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад.

    Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет.

    Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак», – заявил агент.

    «Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer 13 минут назад

      Хорошо, если так. А то пока темная лошадка.

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