«Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа

Пока в деле не увижу , комментировать смысла нет .
Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра стал игроком «Спартака».
Московский клуб взял опорного хавбека в аренду до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил контракт со «Спартаком».
Игрок сборной Люксембурга взял себе 17-й номер.
- Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».
Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом
«Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»
«Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)