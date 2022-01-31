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    «Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа

    Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра стал игроком «Спартака».

    Московский клуб взял опорного хавбека в аренду до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

    24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил контракт со «Спартаком».

    Игрок сборной Люксембурга взял себе 17-й номер.

    • Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».

    Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

    «Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»

    «Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15193

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Пока в деле не увижу , комментировать смысла нет .

      0
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer 41 минуту назад

      Наконец-то опорник! Надеюсь, заиграет.

      1
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      Рейтинг: +6543

      vladik12 51 минуту назад

      Наконец-то привезли опорника - огромного **** с куем наперевес (кто в теме, тот поймет).

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      Рейтинг: +15193

      Persona_non_Grata > vladik12 31 минуту назад

      Возможно 12 - это как то связано с темой , раз тебя только это взволновало )))

      0
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      Рейтинг: +731

      Rodina47 1 час назад

      Добро пожаловать!

      3
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      Рейтинг: +18629

      derrik2000 1 час назад

      Ну, Янг Бойз шороху в какой-то степени в еврокубках навёл.
      Был ли в ЭТОМ весомый вклад Мартинса - а кто ж его знает: я, например, за ним не следил.
      "Посмотрим, какой он Сухов..." (с)

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      Рейтинг: +7353

      Сильвербой 1 час назад

      Чего ждать от клуба, который усиливается сначала узбеками из Уфы, а потом ямайцами и люксембуржцами...

      1
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      Рейтинг: +2136

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Стыдно мне, когда такой клубик всё слабее и слабее. И будет снова заглатывать от Зенита и пятёрочки и семерочки. Дно уже вот оно, близко. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +57489

      portero 1 час назад

      Надеюсь в ЛЕ поможет Спартаку....

      4
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