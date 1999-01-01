«Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля

Местные спецы, вы натуральные ДЕБИЛЫ !!!
Сборище умственно-ограниченных.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин Даниил Медведев со счетом 2:3 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
«Обалдеть. Фух. Всe равно великий, конечно, Надаль. Роджер Федерер круче. Но Медведев огромное… Медведь всe равно… Даня – лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он ещe даст всем. Да, Надаль, конечно, волевой парень.
Но Даня, конечно, зверь. Всe равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий», – сказал Дзюба.
- Медведев вел 2:0.
- Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.
- На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.
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