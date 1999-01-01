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    «Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин Даниил Медведев со счетом 2:3 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

    «Обалдеть. Фух. Всe равно великий, конечно, Надаль. Роджер Федерер круче. Но Медведев огромное… Медведь всe равно… Даня – лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он ещe даст всем. Да, Надаль, конечно, волевой парень.

    Но Даня, конечно, зверь. Всe равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий», – сказал Дзюба.

    • Медведев вел 2:0.
    • Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.
    • На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9350

      Alekxei Z. 1 час назад

      Местные спецы, вы натуральные ДЕБИЛЫ !!!
      Сборище умственно-ограниченных.

      0
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      Рейтинг: +1176

      Форвард 79 1 час назад

      Не речь, а какие то обрывки мыслей
      На Кличко похоже))

      0
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      Рейтинг: +5961

      R_a_i_n 2 часа назад

      Скажите Зюбе, что Медведев мужик и что Зюбе он может дать только по иппаллу! Ему вон Алика с Бразилии привезли.

      3
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      Рейтинг: +11739

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба ждёт, что Медведев даст...

      2
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      Рейтинг: +1965

      kvm 2 часа назад

      шлюба ещё даст всем...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13924

      Hektor 84 2 часа назад

      Зачем пиарить и публиковать бред этого идиота на сайте? Это имеет отношение к футболу?

      3
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      Рейтинг: +5961

      R_a_i_n > Hektor 84 2 часа назад

      Админы любят лишний раз прополоскать Зюбу! Народная любовь она такая!

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