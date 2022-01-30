«Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин Даниил Медведев со счетом 2:3 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Обалдеть. Фух. Всe равно великий, конечно, Надаль. Роджер Федерер круче. Но Медведев огромное… Медведь всe равно… Даня – лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он ещe даст всем. Да, Надаль, конечно, волевой парень.

Но Даня, конечно, зверь. Всe равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий», – сказал Дзюба.

Медведев вел 2:0.

Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.

На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.

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