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    Романцев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Это перебор. Они лишат клуб поддержки»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бойкоте фанатов клуба матчей РПЛ из-за введения Fan ID.

    – Недавно о бойкоте матчей из-за введения Fan ID объявили фанаты «Зенита» и «Спартака». Есть ли из этой ситуации выход?

    – Я уже говорил, что отношусь к такому новшеству отрицательно, поскольку не вижу в нем необходимости. Да, возможно, во время проведения крупных международных турниров это себя оправдывает. Но в чемпионатах страны подобные меры – перебор.

    Замечу, что во главе фанатских объединений стоят далеко не глупые люди. И если они заявили о своем решении не посещать матчи в случае введения паспортов болельщиков, то это серьезно.

    Самое печальное, что подобным ответным ходом они сделают больно самим себе, лишат свой клуб поддержки, нанесут тем самым удар по футболу, который без болельщиков немыслим. К моему большому сожалению, выхода из этой ситуации я не вижу.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +57383

      portero 41 минуту назад

      Олег Иванович, достали уже этой херней... если этих г..донов не остановить то срать и жрать будем разрешения спрашивать... всё к этому идет, новоиспечённые господа ох.евают в атаке, хотят рабство ввести, точнее вводят....

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      Рейтинг: +13916

      Hektor 84 50 минут назад

      Блс бла бла Олег Иванович! Продал клуб вместе с болелами, захотелось тишины, на рыбалку с поллитрой вот иди дальше и помалкивай. Твое мнение по этому поводу нам теперь не важно.

      0
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      Рейтинг: +7347

      Сильвербой 1 час назад

      Маразматик... Это быдло против, потому что теперь их будут держать за яйца, и за каждую вырванную скамью, за каждый сожженный стул и за каждую идиотскую выходу, эти ублюдки будут отвечать... Вот поэтому они и против... Только вот все остальные - "за"!!! Чем меньше мразей на стадионе, тем больше болельщиков, и тем меньше штрафов для клуба... Вот эти "не глупые люди" кроме файеров и мата больше ничего не дают на стадионе, а страдают от них обычные болельщики! Так что не нужно путать болельщиков клуба, которые и так будут ходить на матчи, с ослиным дерьмо которое давно пора было выгнать со стадионов! И их отказ от посещения матчей, это лучшее что могло произойти в футболе за последние 30 лет!

      1
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      Рейтинг: +12629

      NewLife 1 час назад

      И нашим и вашим. Был хорошим тренером, а стал плохим пенсионером.

      2
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      Рейтинг: +6362

      BarStep 2 часа назад

      Болельщик будет, Романцев Олег, не ссы...

      А отсутствие вот этих "далеко не глупых людей", делающих неплохие деньги на своём бизнесе от футбола, я думаю никто и не заметит...

      Баба с возу - кобыле .....

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