Романцев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Это перебор. Они лишат клуб поддержки»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бойкоте фанатов клуба матчей РПЛ из-за введения Fan ID.

– Недавно о бойкоте матчей из-за введения Fan ID объявили фанаты «Зенита» и «Спартака». Есть ли из этой ситуации выход?

– Я уже говорил, что отношусь к такому новшеству отрицательно, поскольку не вижу в нем необходимости. Да, возможно, во время проведения крупных международных турниров это себя оправдывает. Но в чемпионатах страны подобные меры – перебор.

Замечу, что во главе фанатских объединений стоят далеко не глупые люди. И если они заявили о своем решении не посещать матчи в случае введения паспортов болельщиков, то это серьезно.

Самое печальное, что подобным ответным ходом они сделают больно самим себе, лишат свой клуб поддержки, нанесут тем самым удар по футболу, который без болельщиков немыслим. К моему большому сожалению, выхода из этой ситуации я не вижу.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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