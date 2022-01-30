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  • Романцев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Это перебор. Они лишат клуб поддержки»

Романцев – о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID: «Это перебор. Они лишат клуб поддержки»

30 января 2022, 15:33
6

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бойкоте фанатов клуба матчей РПЛ из-за введения Fan ID.

– Недавно о бойкоте матчей из-за введения Fan ID объявили фанаты «Зенита» и «Спартака». Есть ли из этой ситуации выход?

– Я уже говорил, что отношусь к такому новшеству отрицательно, поскольку не вижу в нем необходимости. Да, возможно, во время проведения крупных международных турниров это себя оправдывает. Но в чемпионатах страны подобные меры – перебор.

Замечу, что во главе фанатских объединений стоят далеко не глупые люди. И если они заявили о своем решении не посещать матчи в случае введения паспортов болельщиков, то это серьезно.

Самое печальное, что подобным ответным ходом они сделают больно самим себе, лишат свой клуб поддержки, нанесут тем самым удар по футболу, который без болельщиков немыслим. К моему большому сожалению, выхода из этой ситуации я не вижу.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (6)
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BarStep
1643546780
Болельщик будет, Романцев Олег, не ссы... А отсутствие вот этих "далеко не глупых людей", делающих неплохие деньги на своём бизнесе от футбола, я думаю никто и не заметит... Баба с возу - кобыле .....
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NewLife
1643549169
И нашим и вашим. Был хорошим тренером, а стал плохим пенсионером.
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Сильвербой
1643551952
Маразматик... Это быдло против, потому что теперь их будут держать за яйца, и за каждую вырванную скамью, за каждый сожженный стул и за каждую идиотскую выходу, эти ублюдки будут отвечать... Вот поэтому они и против... Только вот все остальные - "за"!!! Чем меньше мразей на стадионе, тем больше болельщиков, и тем меньше штрафов для клуба... Вот эти "не глупые люди" кроме файеров и мата больше ничего не дают на стадионе, а страдают от них обычные болельщики! Так что не нужно путать болельщиков клуба, которые и так будут ходить на матчи, с ослиным дерьмо которое давно пора было выгнать со стадионов! И их отказ от посещения матчей, это лучшее что могло произойти в футболе за последние 30 лет!
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Hektor 84
1643552858
Блс бла бла Олег Иванович! Продал клуб вместе с болелами, захотелось тишины, на рыбалку с поллитрой вот иди дальше и помалкивай. Твое мнение по этому поводу нам теперь не важно.
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portero
1643553426
Олег Иванович, достали уже этой херней... если этих г..донов не остановить то срать и жрать будем разрешения спрашивать... всё к этому идет, новоиспечённые господа ох.евают в атаке, хотят рабство ввести, точнее вводят....
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Vitaga
1643562755
перебор - ставить под контроль каждый шаг людей. даже в Европе и штатах такого тотального контроля нет как у нас. видимо власть у нас панически боится своего народа. численность внутренних войск и полицаев почти в 2 раза превышает вооруженные силы.
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